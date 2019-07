Legendární Woodstock po padesáti letech se nakonec neuskuteční, píše magazín Variety

Plány na připomínku 50. výročí legendárního amerického hudebního festivalu Woodstock byly definitivně odloženy. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informoval magazín Variety. Pořadatelé zrušení ještě formálně nepotvrdili, ale řada hudebníků již dříve svou účast odvolala, naposledy tak v úterý učinila Miley Cyrusová.

Organizaci třídenního festivalu nazvaného Woodstock 50, který se měl konat od 16. do 18. srpna, provázely od první chvíle potíže. Organizátoři chtěli nejdříve koncerty uspořádat v areálu závodiště Watkins Glen v americkém státě New York, kvůli problémům s povoleními bylo vybráno náhradní dějiště Merriweather Post Pavilion ve státě Maryland. Ale ani zde se nakonec připomínka Woodstocku neuskuteční.

Pokud by se přece jen nějaký připomínkový koncert v Merriweather Post Pavilion konal, musel by být jednodenní, neboť v sobotu 17. srpna zde vystoupí pořádá vlastní vystoupení skupina The Smashing Pumpkins.

Na novodobém Woodstocku měly vystoupit současné hudební hvězdy, jako jsou rapper Jay-Z, zpěvačka Miley Cyrusová nebo rocková kapela The Killers, ale také účastníci původního Woodstocku John Fogerty, kapela Canned Heat či Carlos Santana. Hudebníci ale postupně svou účast odvolávali.

Woodstock v roce 1969 se uskutečnil jen přibližně 240 kilometrů odtud, na pozemku farmy v Bethelu. Tehdy se od 15. do 18. srpna 1969 na "třech dnech míru a hudby" představily před zhruba 400.000 lidmi osobnosti a kapely jako Jimi Hendrix, Janis Joplinová nebo The Who.

Akce se stala symbolem alternativní kultury a odporu proti válce, tehdy konkrétně ve Vietnamu, a je považována za jednu z nejvýznamnějších událostí v dějinách populární hudby.