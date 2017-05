Lana Del Rey zpívá o festivalu Coachella. Ale myslí při tom na Woodstock

před 28 minutami

Zpěvačka Lana Del Rey zveřejnila novou písničku inspirovanou americkým hudebním festivalem Coachella, který se koná vždy v dubnu. V tradičně melancholické skladbě s jemným elektronickým podkladem zpívá o síle 60. let, o tom, že by raději tančila na ikonickém festivalu Woodstock a všechnu svou slávu vyměnila za "stairway to heaven", což je hit skupiny Led Zeppelin. Nové album Lany Del Rey se bude jmenovat Lust For Life a vyjít by mělo letos. Zpěvačka už poslala ven titulní song s hostujícím R&B hudebníkem Weekendem a též skladbu Love. Na novince by se měl podílet i syn Johna Lennona Sean.

