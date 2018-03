Lana Del Rey přijede podruhé do České republiky. V červnu zazpívá na festivalu Aerodrome

před 28 minutami

Lana Del Rey, americká zpěvačka a autorka hitů Summertime Sadness, Born to Die, Video Games nebo Young & Beautiful, zazpívá 29. června na festivalu Aerodrome na letišti v Panenském Týnci. Doplní už dříve oznámený silný line-up - kapely Nine Inch Nails, Limp Bizkit, Chvrches či Stone Sour nebo rapery Wize Khalifu a Macklemora. Zpěvačka bude i headlinerem letošního maďarského Szigetu.

Poprvé se americká indiepopová zpěvačka Lana Del Rey představila českému publiku na festivalu Electronic Beats v roce 2013 v Divadle Archa. Na Aerodromu to bude její první tuzemský koncert pod širým nebem.

Lana Del Rey, vlastním jménem Elizabeth Woolridge Grantová, se narodila v New Yorku v roce 1985. Na vysoké škole studovala filozofii, hudbě se ale věnovala odmala. Alba vydává od roku 2010, na svém kontě jich má prozatím pět. Typický je pro ni lehce odtažitý výraz a stylizace s odkazy na americkou pop kulturu 50. a 60. let.

Největší pozornost na sebe strhla druhou nahrávkou Born to Die s melancholickými hity s nádechem retra Video Games, Born to Die, National Anthem nebo Summertime Sadness.

Jejím nejnovějším počinem je coververze oscarové skladby You Must Love Me z muzikálu Evita. Píseň složili Tim Rice a Andrew Lloyd Webber, který 22. března oslaví 70. narozeniny. Právě při této příležitosti nová verze písně, jež vyjde na retrospektivním albu A. L. Webbera Unmasked: The Platinum Collection, vznikla.

Lana Del Rey byla šestačtyřicetkrát nominovaná na nejrůznější hudební ceny, šestnáct - včetně Brit Awards nebo cen MTV - jich získala. Její hudba zazněla v reklamních kampaních módního řetězce H&M i automobilky Jaguar, ve filmech Velký Gatsby nebo Big Eyes Tima Burtona.

Line-up festivalu Aerodrome v Panenském Týnci