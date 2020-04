Lady Gaga, Billie Eilish nebo Paul McCartney. Hvězdy zazpívají z domovů pro WHO

V boji proti koronavirové pandemii odehrají hvězdy světové populární hudby 18. dubna velký dobročinný koncert vysílaný televizemi i sociálními sítěmi. Do projektu One World Together at Home, jehož cílem je vybrat peníze do fondu Světové zdravotnické organizace, se zapojí slavní zpěváci a hudebníci jako Lady Gaga, Alanis Morissette, Billie Eilish, Elton John, Paul McCartney nebo Stevie Wonder.

O akci informovala její spoluorganizátorka Lady Gaga, která se na dálku připojila k jedné z tiskových konferencí Světové zdravotnické organizace. Společně budou koncert vysílat televize a sítě ABC, NBC, CBS, iHeartMedia a Bell Media. K vidění bude také na internetových platformách jako YouTube či Apple TV a na Facebooku, Instagramu či Twitteru. Podle zpěvačky má být koncert vyjádřením díků zdravotníkům v mnoha zemích, často pracujících bez odpovídající ochrany před nákazou. Lady Gaga upozornila, že je naléhavě potřeba dát více peněz na ochranné prostředky a testování. Lady Gaga a organizace Global Citizen dosud na boj s koronavirem za pouhých sedm dní vybraly 35 milionů dolarů, v přepočtu přes 890 milionů korun. Popové hvězdy hrály z obývacích pokojů a kuchyní na podporu pomoci proti koronaviru už na konci března. Billie Eilish zpívala na pohovce, Elton John hrál na klávesy, které patří jeho dětem, a Backstreet Boys harmonicky ladili z pěti různých míst, zatímco se společně s desítkami dalších muzikantů zapojili do netradičního koncertu, jejž odvysílala americká televize Fox. Cílem akce bylo získat peníze pro organizace pomáhající lidem těžce zasaženým pandemií covid-19. Mezi dalšími, kdo vystoupili u sebe doma v rámci koncertu iHeart z obývacích pokojů pro Ameriku, byla také Mariah Carey, Camila Cabello, Alicia Keys, Shawn Mendes a Sam Smith. 14:57 Vždy jsem milovala být středem pozornosti a dělat divné věci, řekla DVTV americká zpěvačka Billie Eilish, která získala hned čtyři gramofonky. | Video: Emma Smetana