Video: La Putyka zkouší se rwandskými akrobaty. Doma mají místo trampolíny pneumatiku, říká režisér

před 1 hodinou

Zkouška představení Hit, Tell the Difference. | Video: Tomáš Cetkovský | 02:21

"Řekněte jim, ať jsou vzadu potichu, když tu zkoušíme," volá režisér Cirku La Putyka Rostislav Novák na své kolegy do zákulisí sálu na pražských Jatkách 78. Se skupinou neposedných rwandských akrobatů Future Vision Acrobats a se svým cirkem právě nacvičuje představení Hit, Tell the Difference, které vypráví o kulturních rozdílnostech. Diváci ho uvidí na festivalu Letní Letná v druhé polovině srpna.

O souboru rwandských akrobatů, z nichž někteří jsou sirotci a jiní nemají domov, se principál pražského Cirku La Putyka Rostislav Novák dozvěděl před dvěma lety od kameramana Jakuba Jelena a režiséra Michala Vargy, kteří točili v Africe. Hit, Tell the Difference na Letní Letné Představení bude k vidění od 17. do 21. srpna.

Vyprodaná je premiéra 17. 8., vstupenky za 590 Kč na ostatní termíny jsou zatím k dispozici. "Navrhli, jestli bych pro La Putyku a Future Vision Acrobats, jak si rwandští kluci říkají, nevytvořil společný projekt. Je to první představení, které nevzešlo z mé hlavy, a dlouho jsem si k němu hledal cestu," přiznává Novák během zkoušky na domovských Jatkách 78. S hosty ze Rwandy prozatím bez kostýmů trénuje představení Hit, Tell the Difference. Premiéru bude mít 17. srpna na festivalu nového cirkusu Letní Letná. Žádný sociální projekt Představení postavil na kontrastech africké a evropské země. Na možných předsudcích i na tom, že barva kůže o člověku nic nevypovídá. "Nechci z toho dělat sociální projekt, je to spíš hra o nárazech," vypráví. "Zásadní je pro nás scénografie - na jedné straně zelená tráva a pneumatika, na druhé lesklá podlaha a trampolína. Co znamená, když kostýmem zakryjeme identitu a jen podle pohybu a hlasu máme rozpoznat, odkud daný člověk pochází." Pneumatika má v představení zásadní význam. Když totiž Novák spolu s jedním z nejlepších tuzemských skokanů na trampolíně Naimou Ashhabou dorazili do Rwandy, zjistili, že rwandští akrobati žádnou trampolínu nemají. A tak společně poskakovali na pneumatice. Novák přiznává, že měl z výletu do Afriky strach. Bál se cesty, onemocnění, nevěděl, co od pobytu čekat. Po osobním setkání se ale všechno změnilo. "Okouzlila mě spontaneita akrobatů, i když dostat na jeviště ji bude složité. Oni vůbec nevědí, jak zacházet s časem, což například produkčního dost vyvádí z míry," konstatuje. Představením se táhnou dva příběhy založené na realitě. Tím prvním a zřetelnějším je příběh akrobata Abuby, jenž žije na ulici a přeje si stát se slavným zpěvákem a tanečníkem. Druhý příběh vypráví o Justinovi, jehož maminka zemřela při přenášení uhlí. Justin tak žije sám se čtyřmi sourozenci za podpory taneční komunity a je to právě on, kdo v představení svou maminku ztvárňuje.

