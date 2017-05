Kvůli politické korektnosti ztrácíme smysl pro humor, řekl v Cannes Clint Eastwood

před 25 minutami

Americký herec a režisér Clint Eastwood (86) uvedl na festivalu v Cannes remasterovanou verzi 25 let starého westernu Nesmiřitelní. Hovořil také o politické korektnosti, se kterou prý bojoval už při natáčení filmu Dirty Harry.

Když budoucí herec a režisér Clint Eastwood vyrůstal, jako každý americký kluk, zbožňoval filmové westerny ze 30. a 40. let. Prohlásil to během semináře na festivalu v Cannes, kde vzpomínal na své začátky.

"Každý kluk chtěl hrát ve westernech, každý chtěl mít bouchačku a přál si jezdit na koni," řekl šestaosmdesátiletý Eastwood. "Takže vztah k westernům jsem měl od dětství," dodal.

Poté co ztvárnil Muže beze jména v trilogii takzvaných spaghetti westernů režiséra Sergia Leoneho z 60. let, proslul roku 1971 rolí Dirty Harryho. Ve stejnojmenném snímku zpodobnil policajta Harryho Callahana, jenž porušuje všechna pravidla.

"Spousta lidí si o tom filmu myslela, že je politicky nekorektní," vzpomněl Eastwood na natáčení filmu, v jehož nejznámější scéně namíří revolver Magnum ráže 44 na skupinu padouchů a předtím, než vystřelí, se jich zeptá, zda chtějí zkusit štěstí.

"Byl to začátek éry, ve které se nacházíme dnes a kde každý dbá na politickou korektnost. Tím se ale zabíjíme, ztrácíme smysl pro humor," dodal herec.

Vzít roli v Dirty Harrym jej prý přimělo právě to, že film působil na svoji dobu nezvykle. "Ale nakonec přece jenom rozhodly bouchačky. O takových snil každý kluk," dodal.

Možná, že ve westernu si ještě jednou zahraju

Clint Eastwood na festivalu v Cannes dále uvedl remasterovanou verzi westernu Nesmiřitelní, jejž sám natočil. Letos uplynulo 25 let od chvíle, kdy snímek vstoupil do kin. Film získal pět cen Oscar včetně sošek za režii a nejlepší film, pouze cena za herectví Eastwoodovi utekla.

"Když jsem před pětadvaceti lety četl scénář Nesmiřitelných, říkal jsem si, že by to mohl být dobrý western na rozloučenou," prohlásil Eastwood o textu Američana Davida Webba Peoplese. "A to stále platí. Od té doby jsem nečetl westernový scénář, který by byl tak dobrý," dodal.

Eastwood přesto nevyloučil, že by se k westernům navzdory pokročilému věku ještě mohl vrátit.