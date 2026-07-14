KVÍZ: Znáte slavné architektonické skvosty? Kde stojí Alhambra nebo Tádž Mahal?

Možná se právě letos v létě chystáte vyrazit do světa za kulturními památkami. V našem kvízu si můžete otestovat, zda víte, ve kterých městech a státech hledat budovy, chrámy, mosty či mrakodrapy, na jejichž vzniku se podíleli ti nejznámější světoví architekti.
Zůstaly jen kamenné základy staré chatky. Nová černá kostka u Humpolce na nich postavila svůj příběh
Ženy v Herátu ze strachu vycházejí ven pouze v nutnosti. Tálibán popřel jejich útlak
Afghánský ministr morálky z vládního radikálního islamistického hnutí Tálibán Mohammad Chálid Hanáfí v pondělí popřel utlačování žen v afghánském Herátu. Právě v tomto městě na západě země místní policie zpřísnila omezení týkající se oblékání žen, uvedla agentura AFP.
ŽIVĚ Česko má před sebou nadprůměrně teplý týden, vyskytnou se ale i bouřky
Tento týden bude v Česku nadprůměrně teplý. Kromě severovýchodu budou na většině míst odpolední teploty vystupovat nad letních 25 stupňů Celsia. V nejteplejších oblastech, jako jsou jižní Morava a Polabí, se dostanou i nad tropickou třicítku. Zejména v úterý a ve středu se také vyskytnou bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Je to velká čest.“ Mandát po zesnulém senátorovi Grahamovi převezme jeho sestra
Uvolněné křeslo v Senátu Spojených států po nečekaně zesnulém republikánovi Lindseymu Grahamovi zaujme jeho sestra Darline Grahamová Nordoneová. V pondělí to oznámil guvernér Jižní Karolíny Henry McMaster, jehož stát Graham v horní komoře Kongresu USA zastupoval, napsala v noci na úterý agentura AP. Grahamová Nordoneová dokončí Grahamův mandát, který skončí v lednu nadcházejícího roku.
ŽIVĚ Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková dnes parlamentu předložila svou demisi
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková v pondělí parlamentu předložila svou demisi, uvedla agentura Reuters s odvoláním na předsedu zákonodárného sboru Ruslana Stefančuka, podle něhož se poslanci věcí budou brzy zabývat. První kroky k vytvoření nové vlády by podle Reuters parlament mohl učinit už v úterý.