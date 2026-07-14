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Kultura

KVÍZ: Znáte slavné architektonické skvosty? Kde stojí Alhambra nebo Tádž Mahal?

Petra Smítalová
Petra Smítalová
Petra Smítalová

Možná se právě letos v létě chystáte vyrazit do světa za kulturními památkami. V našem kvízu si můžete otestovat, zda víte, ve kterých městech a státech hledat budovy, chrámy, mosty či mrakodrapy, na jejichž vzniku se podíleli ti nejznámější světoví architekti.

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Vedro v Praze; teplo, slunce, voda, léto, turisté, koupání, osvěžení, žár, Žluté lázně, Staroměstské náměstí
Vedro v Praze; teplo, slunce, voda, léto, turisté, koupání, osvěžení, žár, Žluté lázně, Staroměstské náměstí
Vedro v Praze; teplo, slunce, voda, léto, turisté, koupání, osvěžení, žár, Žluté lázně, Staroměstské náměstí

ŽIVĚ Česko má před sebou nadprůměrně teplý týden, vyskytnou se ale i bouřky

Tento týden bude v Česku nadprůměrně teplý. Kromě severovýchodu budou na většině míst odpolední teploty vystupovat nad letních 25 stupňů Celsia. V nejteplejších oblastech, jako jsou jižní Morava a Polabí, se dostanou i nad tropickou třicítku. Zejména v úterý a ve středu se také vyskytnou bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Lindsey Graham South Carolina
Lindsey Graham South Carolina
Lindsey Graham South Carolina

„Je to velká čest.“ Mandát po zesnulém senátorovi Grahamovi převezme jeho sestra

Uvolněné křeslo v Senátu Spojených států po nečekaně zesnulém republikánovi Lindseymu Grahamovi zaujme jeho sestra Darline Grahamová Nordoneová. V pondělí to oznámil guvernér Jižní Karolíny Henry McMaster, jehož stát Graham v horní komoře Kongresu USA zastupoval, napsala v noci na úterý agentura AP. Grahamová Nordoneová dokončí Grahamův mandát, který skončí v lednu nadcházejícího roku.

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