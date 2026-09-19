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Kultura

KVÍZ: Televarieté, Bony a klid. Pamatujete si kulturní události osmdesátých let?

Tomáš Hromada
Tomáš Hromada
Josef Hromada
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Doba, kdy se oblíbené písničky nahrávaly z rádia na kazetový magnetofon, ulice se vylidnily, když v televizi běžela Nemocnice na kraji města, a na diskotékách zněly Decibely lásky a Nonstop od Michala Davida – to byla osmdesátá léta. V našem kvízu si můžete otestovat, jak hluboko v paměti vám utkvěly některé ikonické filmy, televizní seriály, písně, knihy či jiné fenomény osmdesátek.

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