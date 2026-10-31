KVÍZ: Tankový prapor, Pulp Fiction i Česká soda. Jak dobře znáte kulturu 90. let?

Po sametové revoluci zaplavila Česko vlna zahraniční popkultury: telenovely, americké seriály, chlapecké kapely a hollywoodské trháky. Vedle nich vznikaly progresivní české filmy, muzikály a pohádky, na které diváci nezapomněli ani po mnoha letech. Pamatujete si, čím žila devadesátá léta? Otestujte své znalosti v našem kvízu.
ŽIVĚ „Prostě ho ignorují.“ Ukrajina navzdory Trumpově výzvě obnovila útoky na ruské rafinerie
Ukrajina po určité odmlce obnovila útoky na ruské ropné rafinerie, prohlásil v pátek místopředseda ruské vlády Alexandr Novak podle agentury RIA Novosti. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov podle agentury Interfax prohlásil, že Ukrajina obnovenými útoky ignoruje výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Opět neuposlechli. Řekl bych, že ho dokonce prostě ignorují,“ řekl Putinův poradce.
Krize kolem polského ústavního soudu. Nawrocki vstoupil do budovy, došlo ke slovním potyčkám
Polský prezident Karol Nawrocki vstoupil v sobotu do budovy ústavního soudu. Uvedl to šéf prezidentské kanceláře Pawel Szefernaker. Budovu, v níž je shromážděna část soudců, hlídá kordon policistů. Nawrocki se kvůli krizi kolem ústavního soudu v pátek pozdě večer vrátil do země.
Rusko se v OSN dostalo do sporu se Spojenými státy. Hrozí konec dlouholeté mise
Rusko a Spojené státy si v pátek v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) vzájemně vetovaly rezoluce týkající se prodloužení mandátu mírové mise v Západní Sahaře. Informovala o tom agentura Reuters. Pokud Rada bezpečnosti prodloužení na poslední chvíli neschválí, mandát mise MINURSO vyprší v sobotu.
„Tohle už mi přišlo trochu moc.“ Česká tenistka líčí peprnou historku s Wawrinkou
Někomu se vybaví jeho parádní bekhendový jednoručák, jinému jeho tři vyhrané grandslamy v brutální konkurenci velké trojky světového tenisu. Švýcarský tenista Stan Wawrinka, který se v Basileji tento týden ve 41 letech definitivně rozloučil s kariérou, proslul ale i jako velký pařmen.