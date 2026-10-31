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Kultura

KVÍZ: Tankový prapor, Pulp Fiction i Česká soda. Jak dobře znáte kulturu 90. let?

Tomáš Hromada
Tomáš Hromada
Josef Hromada
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Po sametové revoluci zaplavila Česko vlna zahraniční popkultury: telenovely, americké seriály, chlapecké kapely a hollywoodské trháky. Vedle nich vznikaly progresivní české filmy, muzikály a pohádky, na které diváci nezapomněli ani po mnoha letech. Pamatujete si, čím žila devadesátá léta? Otestujte své znalosti v našem kvízu.

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Snímek následků dřívějších útoků na ruské ropné rafinerie poblíž Petrohradu.
Snímek následků dřívějších útoků na ruské ropné rafinerie poblíž Petrohradu.
Snímek následků dřívějších útoků na ruské ropné rafinerie poblíž Petrohradu.

ŽIVĚ „Prostě ho ignorují.“ Ukrajina navzdory Trumpově výzvě obnovila útoky na ruské rafinerie

Ukrajina po určité odmlce obnovila útoky na ruské ropné rafinerie, prohlásil v pátek místopředseda ruské vlády Alexandr Novak podle agentury RIA Novosti. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov podle agentury Interfax prohlásil, že Ukrajina obnovenými útoky ignoruje výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Opět neuposlechli. Řekl bych, že ho dokonce prostě ignorují,“ řekl Putinův poradce.

Rada bezpečnosti OSN. Ilustrační snímek.
Rada bezpečnosti OSN. Ilustrační snímek.
Rada bezpečnosti OSN. Ilustrační snímek.

Rusko se v OSN dostalo do sporu se Spojenými státy. Hrozí konec dlouholeté mise

Rusko a Spojené státy si v pátek v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) vzájemně vetovaly rezoluce týkající se prodloužení mandátu mírové mise v Západní Sahaře. Informovala o tom agentura Reuters. Pokud Rada bezpečnosti prodloužení na poslední chvíli neschválí, mandát mise MINURSO vyprší v sobotu.

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