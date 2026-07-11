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Kultura

Kvíz: Pokrevní bratři i proslulá medvědobijka. Jak dobře znáte filmové mayovky?

Tomáš Hromada
Tomáš Hromada
Josef Hromada

Náčelník Apačů Vinnetou a jeho pokrevní bratr Old Shatterhand, jehož pěst srazí muže k zemi jako blesk. Kdo by neznal tohle legendární duo? Vždyť populární mayovky formovaly generace diváků a v Česku se zařadily mezi skutečné kulturní ikony. Patříte mezi skalní fanoušky této filmové série? Otestujte své znalosti v našem kvízu.

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Berry,Atropa,Belladonna,Macro,Background
Berry,Atropa,Belladonna,Macro,Background
Berry,Atropa,Belladonna,Macro,Background

KVÍZ: Máte ji na zahradě nebo doma? Poznejte nejjedovatější rostliny

Některé jedovaté rostliny dokážou dospělého člověka usmrtit už po požití několika bobulí, jiné představují nebezpečí především pro domácí mazlíčky a malé děti. Některé z nich se v minulosti využívaly dokonce k popravám, zatímco další možná pěstujete doma jako okrasné rostliny, aniž byste tušili, jaké riziko mohou skrývat. Poznáte nejjedovatější rostliny?

FILE PHOTO: Ukrainian servicemen attend a military exercise in Zaporizhzhia region
FILE PHOTO: Ukrainian servicemen attend a military exercise in Zaporizhzhia region
FILE PHOTO: Ukrainian servicemen attend a military exercise in Zaporizhzhia region

ŽIVĚ Ve válce proti Ukrajině padlo na ruské straně nejméně 3589 cizinců

Ve válce, kterou před více než čtyřmi roky rozpoutala Moskva proti Ukrajině, padlo nejméně 233 033 vojáků bojujících v ruské armádě. Uvedla to dnes ruská služba BBC, která s nezávislým serverem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje a zmíněné padlé identifikovala. V bojích na ruské straně přitom padlo nejméně 3589 cizinců pocházejících z více než 40 zemí, napsala BBC.

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Runner,Crossing,The,Sahara,Desert
Runner,Crossing,The,Sahara,Desert
Runner,Crossing,The,Sahara,Desert

Písečná bouře ho odřízla od světa. Když muže po devíti dnech našli, nikdo nechápal, jak se mu podařilo přežít

Na startu patřil mezi favority nejtěžšího ultramaratonu světa. O několik hodin později ale zůstal úplně sám uprostřed nekonečné Sahary. Bez vody, bez možnosti zorientovat se v terénu a bez naděje na rychlou záchranu. Ital Mauro Prosperi nakonec přežil devět a půl dne díky rozhodnutím, která znějí až neuvěřitelně. Jeho příběh dodnes patří k nejslavnějším příběhům lidského přežití.

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