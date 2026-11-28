Zpíváte je v autě, u táboráku, na koncertech i na diskotéce, ale víte, jak se doopravdy jmenují? Od Karla Gotta přes Olympic až po Kabát jsme pro vás připravili dvacet slavných českých hitů. Ke každému nabízíme tři možné varianty jejich názvů, které znějí povědomě, ale jen jedna je ta správná. Dokážete určit která?
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Lazaret v NHL, trojice Čechů na listině zraněných. Zato Kulich natáhl parádní šňůru
Po Davidu Pastrňákovi trápí zdravotní problémy také Martina Nečase a do zápasu Colorada proti Minnesotě nenastoupil. Kvůli zranění nedohrál ani další český útočník Filip Chytil z Vancouveru.
Cizinec ubodal matku pěti dětí, přitom měl dávno opustit zemi. Politici žádají vyhoštění
Měl dávno opustit Německo. Místo toho před úřadem práce v Dürenu zabil matku pěti dětí. Jen v listopadu zemřeli po útoku nožem v Německu lidé ještě v Hamburku i Sársku. Další skončili v ohrožení života po bodnutí na zastávce, v autě i před obchodem. V Düsseldorfu se rvačka z hřiště přenesla do ulic a dva mladíci málem zemřeli. V hlavní roli cizinci. Politici tak znovu volají po vyhoštění.
ŽIVĚ Na jihu a jihozápadě Čech se tvoří ledovka, severovýchod prožívá mrazivý a větrný víkend
Severovýchod Česka prožívá větrný a mrazivý víkend. Vítr tam v pátek večer zesílil a v sobotu má v nárazech dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině a v místech, kde sněžilo, má tvořit sněhové jazyky. V jižních a jihozápadních Čechách se v pátek večer tvořila ledovka. Silnice v Jihočeském kraji či na Vysočině mohou v sobotu namrzat. Řidiči by měli jezdit opatrně, varovali také silničáři.
ŽIVĚ Překvapivý dopad války na Ukrajině. Rusové zakázali vývoz základní potraviny
Ruská vláda v pátek zakázala na půl roku vývoz pohanky. Krok odůvodnila snahou stabilizovat situaci na domácím trhu s potravinami. Pohanka patří v Rusku i na Ukrajině k základním potravinám a je neodmyslitelnou součástí jídelníčku. Loni bylo v Rusku oseto pohankou okolo 708 tisíc hektarů. Hlavním dovozcem ruské pohanky se letos stala Čína.
Do české muniční iniciativy přispívá devět zemí. Objem peněz je podobný jako loni
Na české muniční iniciativě, jejímž cílem je zajistit dodávky munice pro Ukrajinu bránící se ruské agresi, se nyní podílí devět zemí. Objem peněz na iniciativu byl letos srovnatelný s předchozími roky. V sobotu to sdělil mluvčí ministerstva obrany Stanislav Sobol. Konkrétní země ani sumu věnovaných peněz úřad neuvedl.