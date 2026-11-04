KVÍZ: Obecná škola, Na samotě u lesa i emigrace. Znáte filmy a život Jana Třísky?

Ve středu 4. listopadu by se herec Jan Tříska dožil 90 let. Proslavil se na divadelních prknech i ve filmu, po podpisu Charty 77 musel odejít do exilu a prosadil se i v Hollywoodu. Po sametové revoluci se do českých filmů opakovaně vracel a diváci si ho dodnes pamatují jako legendárního učitele v Obecné škole. Jak znáte jeho role i životní peripetie, si můžete otestovat v našem kvízu.
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Otce Meghan Markleové zatkli kvůli dětskému pornu. Proto jsem mu bránila v kontaktu s dětmi, řekla
Federální agenti v pátek na Floridě zatkli Thomase Marklea, tchána prince Harryho, kvůli obviněním souvisejícím s držením dětské pornografie. Podle agentury Reuters to oznámila tamní prokuratura. Dvaaosmdesátiletý Markle je otcem Meghan Markleové, s níž se princ Harry oženil v roce 2018. Thomas Markle se svatby nezúčastnil, což vyvolalo spekulace médií o jejich vztahu.
Evropská unie se možná brzy rozroste. Balkánský stát se přiblížil členství
Černá Hora v pátek předběžně uzavřela další dvě kapitoly v přístupových jednáních s Evropskou unií. Kapitola 1 se týká volného pohybu zboží a kapitola 12 bezpečnosti potravin i veterinární a fytosanitární politiky. O skončení mezivládní konference informovala Rada EU, která zastupuje členské státy. Černá Hora se dostala daleko za půlku přístupových jednání, předběžně uzavřených má 23 z 33 kapitol.
Policie hledá jednačtyřicetiletou ženu z Jablonce, z domu odešla s červeným batohem
Policie pátrá po jednačtyřicetileté ženě z Jablonce nad Nisou, která ve čtvrtek 5. listopadu navečer odešla z domu. Hana Vízková podle kriminalistů nemusí být v dobrém psychickém stavu, žádají o pomoc veřejnost.
Putin chce Trumpa přesvědčit o jedné věci. Válka by kvůli ní ani nemusela skončit
Demokraty ovládaný Kongres může americkému prezidentovi ztížit prosazování jeho představy o konci války na Ukrajině – tedy obnovení ekonomických vazeb s Ruskem a tlak na Kyjev, aby souhlasil s územními ústupky. Kreml však podle zdrojů agentury Bloomberg přestává věřit, že Trump dokáže s Kyjevem pohnout, a počítá s dalším pokračováním války.
Češky zmařily „rakouskou pohádku“. V úvodu MS nakonec vyhrály
České hokejistky vstoupily vítězně do mistrovství světa, když v Dánsku porazily nováčka mezi elitou Rakousko 4:1. Dlouho to však bylo překvapivě těsné. Dvěma góly a asistencí se na výhře favoritek podílela Kateřina Mrázová, branku a přihrávku si připsala Natálie Mlýnková.