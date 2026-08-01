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Kultura

KVÍZ: „Kdo v tom hrál?“ Poznáte film podle fotek 3 herců, kteří se v něm objevili?

Tomáš Hromada
Tomáš Hromada
Josef Hromada

Někteří herci jsou s určitými filmy natolik spjatí, že se stali přímo jejich ikonickými tvářemi. U jiných snímků ale mnohdy váháme, kdo přesně v nich hrál. V našem kvízu si můžete vyzkoušet, zda podle fotografií tří herců odhalíte, v jakém ze čtyř snímků se společně sešli. Upozorňujeme, že použité fotky herců záměrně nejsou vybrány z daných filmů a často ani z doby jejich vzniku.

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Migrants cross into the Spanish enclave of Ceuta
Migrants cross into the Spanish enclave of Ceuta
Migrants cross into the Spanish enclave of Ceuta

Itálie splnila hrozbu, uzavřela schengenský prostor pro Španělsko

Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor, oznámil dnes večer italský ministr zahraničí Antonio Tajani v příspěvku na síti X. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přichází poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta nekontrolovaně dostalo okolo 60 000 migrantů.

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