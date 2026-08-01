KVÍZ: „Kdo v tom hrál?“ Poznáte film podle fotek 3 herců, kteří se v něm objevili?

Někteří herci jsou s určitými filmy natolik spjatí, že se stali přímo jejich ikonickými tvářemi. U jiných snímků ale mnohdy váháme, kdo přesně v nich hrál. V našem kvízu si můžete vyzkoušet, zda podle fotografií tří herců odhalíte, v jakém ze čtyř snímků se společně sešli. Upozorňujeme, že použité fotky herců záměrně nejsou vybrány z daných filmů a často ani z doby jejich vzniku.
Senzace pokračuje. Viďmanová si v Memphisu poprvé zahraje o finále turnaje WTA
Česká tenistka Darja Viďmanová postoupila poprvé v kariéře do semifinále turnaje WTA. V Memphisu porazila domácí Katie Volynetsovou 6:4, 6:7, 6:1. O premiérové finále bude hrát s Mexičankou Renatou Zarazúaovou.
Přežil jako Harry Potter. Jediný červ z pekelné hloubky převrátil, co víme o životě
Stovky metrů pod zemí našli před 15 lety tajemnou hlístici, kterou vědci pojmenovali ďábelský červ. Tu se jim podařilo rozmnožit a potomci samičky dlouhé jen pár desetin milimetru svá tajemství vědcům vydávají dodnes. Znamená její život i možnost osídlení Marsu?
ŽIVĚ Kyjevem otřásly silné exploze. Ruský útok zabil nejméně devět lidí
V ukrajinské metropoli byly v noci na sobotu slyšet silné exploze. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti nimž jsou účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických systémů Patriot.
Čeká Lehečku brzký průlet mezi elitu? Nový trenér popsal, proč si ho vybral
Možná nemá tak zvučné jméno, nezapsal do portfolia grandslamového šampiona. Přesto budí práce tenisového trenéra Frédérica Fontanga respekt a pro Jiřího Lehečku, který sáhl po jeho službách, slušné vyhlídky.
Itálie splnila hrozbu, uzavřela schengenský prostor pro Španělsko
Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor, oznámil dnes večer italský ministr zahraničí Antonio Tajani v příspěvku na síti X. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přichází poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta nekontrolovaně dostalo okolo 60 000 migrantů.