KVÍZ: Hollywood v šifrách. Poznáte slavné filmy podle tajemného popisu děje?

Máte rádi hádanky a filmy? Připravili jsme pro vás kvíz, v němž jsme děj slavných hollywoodských snímků zašifrovali do jedné či dvou vět. Žádná jména, žádné názvy, jen záludné indicie. Poznáte, který film se za každým popisem skrývá?
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„Války už mají plné zuby,“ říká sociolog. Průzkum ukázal, co si většina Rusů přeje
Válka proti Ukrajině, trvající skoro pět let, připravila Rusy o víru ve světlou budoucnost. V průzkumu nezávislého sociologického střediska Levada více než polovina dotázaných, 52 procent, uvedla, že do budoucnosti hledí „spíše s obavami a úzkostí“.
Před 35 lety přivedli Satana. Teď míří do Prahy, aby taje devadesátek znovu oživili
Letfield, Orbital, Underworld. Pro mnohé jsou právě tyhle tři elektronické projekty dodnes zhmotněním toho, jak pulzovala taneční hudba – a vlastně i tehdejší život – v 90. letech. Teď se tohle trio setká na jednom pódiu. Těžko dopředu říct, co všechno se v noci na neděli stane v pražském klubu Roxy, nicméně je jasné, že se bude cestovat časem. Až do míst, kde se rodila elektronická muzika.
KVÍZ: Vídáte je skoro každý den. Poznáte 30 obyčejných věcí z opravdu neobyčejné blízkosti?
Na první pohled byste ten snímek klidně zařadili do atlasu cizích planet. Pak si všimnete jediné hrany, pravidelné řady nebo drobné změny barvy a před očima se vám složí věc, kterou dobře znáte. Čeká vás třicet fotografií zblízka a u každé tři možnosti. Věřili byste prvnímu dojmu, nebo byste se raději podívali ještě jednou? Zkuste si, kolik detailů dokážete rozluštit.
Trump se ve čtvrtek setká s prezidenty Ruska a Číny, tématem budou jaderné zbraně
Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek setká s prezidenty Číny a Ruska Si Ťin-pchingem a Vladimirem Putinem. Podle agentury Reuters to uvedla mluvčí Bílého domu Olivia Walesová. Trilaterální jednání se podle ní mimo jiné zaměří na omezení jaderných zbraní.
„SPD poškozuje koalici.“ Babišův poslanec se tvrdě opřel do Okamury kvůli báchorce o manévrech
Napětí ve vládní koalici houstne. Mohou za to poslední slova šéfa hnutí SPD Tomia Okamury o tom, jak to bylo s pozváním české armády na vojenské cvičení v Polsku. Premiérovo následné vyjádření totiž posloužilo jako důkaz, že Okamura neříkal pravdu. A z hnutí ANO se teď kvůli tomu začínají na adresu SPD ozývat silná slova.