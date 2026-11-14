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Kultura

KVÍZ: Hollywood v šifrách. Poznáte slavné filmy podle tajemného popisu děje?

Tomáš Hromada
Tomáš Hromada
Josef Hromada
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Máte rádi hádanky a filmy? Připravili jsme pro vás kvíz, v němž jsme děj slavných hollywoodských snímků zašifrovali do jedné či dvou vět. Žádná jména, žádné názvy, jen záludné indicie. Poznáte, který film se za každým popisem skrývá?

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