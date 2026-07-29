KVÍZ: Gandalf, Frodo a ti druzí. Vyzkoušejte si, jak znáte Tolkienovu Středozem

Tento týden uplynulo 72 let od chvíle, kdy britské nakladatelství George Allen & Unwin vydalo první díl slavné trilogie Pán prstenů. Dílo J. R. R. Tolkiena se postupně stalo jedním z největších kulturních fenoménů 20. století. Bylo převedeno do filmů, her i dalších médií a příběhy ze Středozemě znají miliony lidí po celém světě. Jak dobře se v nich orientujete vy?
Třicet let se mýlili. Nové zjištění o vesmírném objektu může pomoci předejít budoucí srážce se Zemí
Téměř třicet let ho astronomové vedli jako obyčejný asteroid. Teprve nepatrná odchylka od vypočítané dráhy odhalila, že se objekt pohybuje jinak, než by měl. Následná pozorování odkryla slabý ohon a jeho skutečnou povahu. Záměna přitom není jen astronomickou kuriozitou. Může změnit způsob, jakým vědci hledají tělesa představující riziko pro planetu Zemi.
„Pod obojkem měl krvavou ránu.“ V pejskařské kauze přibývají další výpovědi
Poté co Aktuálně.cz zveřejnilo příběh manželů Hubingerových, kteří tvrdí, že po návratu z dovolené našli ve svém bytě místo domluveného hlídače pro své fenky dvě cizí ženy, se redakci ozvali další údajní klienti služby Dogsitting.cz. Mluvili například o zraněních, se kterým se jim zvířata vrátila do rukou, nebo o tom, že sami měli podezření, že se u nich doma pohybovali cizí lidé.
Smrtící vedra sílí. V Praze byl jejich dopad na úmrtnost za poslední dekádu téměř dvojnásobný
Častější a intenzivnější vlny veder mohou v budoucnu znamenat vyšší počet úmrtí spojených s horkem. Dopad veder na úmrtnost byl přitom v Praze v uplynulé dekádě téměř dvojnásobný oproti předchozím třem desetiletím. Podle klimatologa Aleše Urbana může riziko dál růst kvůli pokračujícímu oteplování i stárnutí populace.
„Létající mobil s náloží.“ Jak nová levná střela mění pravidla války
Má velikost zhruba krabice od bot, skládací vrtuli a připomíná spíš hračku ve tvaru ponorky. Vyjde v přepočtu jen na necelých čtvrt milionu korun a dokáže sestřelovat ruské drony za zlomek ceny moderních raket. Vyvinula ji švédská firma Nordic Air Defence, která ji otestovala na tajném místě ve Švédsku. Novou protidronovou střelu jménem Kreuger.