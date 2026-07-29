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Kultura

KVÍZ: Gandalf, Frodo a ti druzí. Vyzkoušejte si, jak znáte Tolkienovu Středozem

Kryštof Peňás
Tomáš Hromada
Kryštof Peňás
Tomáš Hromada
Kryštof Peňás,Josef Hromada

Tento týden uplynulo 72 let od chvíle, kdy britské nakladatelství George Allen & Unwin vydalo první díl slavné trilogie Pán prstenů. Dílo J. R. R. Tolkiena se postupně stalo jedním z největších kulturních fenoménů 20. století. Bylo převedeno do filmů, her i dalších médií a příběhy ze Středozemě znají miliony lidí po celém světě. Jak dobře se v nich orientujete vy?

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Nová analýza však ukázala, že zdánlivě nenápadné blízkozemní těleso je ve skutečnosti aktivní kometou.
Nová analýza však ukázala, že zdánlivě nenápadné blízkozemní těleso je ve skutečnosti aktivní kometou.
Nová analýza však ukázala, že zdánlivě nenápadné blízkozemní těleso je ve skutečnosti aktivní kometou.

Třicet let se mýlili. Nové zjištění o vesmírném objektu může pomoci předejít budoucí srážce se Zemí

Téměř třicet let ho astronomové vedli jako obyčejný asteroid. Teprve nepatrná odchylka od vypočítané dráhy odhalila, že se objekt pohybuje jinak, než by měl. Následná pozorování odkryla slabý ohon a jeho skutečnou povahu. Záměna přitom není jen astronomickou kuriozitou. Může změnit způsob, jakým vědci hledají tělesa představující riziko pro planetu Zemi.

Dog walking alone with leash on
Dog walking alone with leash on
Dog walking alone with leash on

„Pod obojkem měl krvavou ránu.“ V pejskařské kauze přibývají další výpovědi

Poté co Aktuálně.cz zveřejnilo příběh manželů Hubingerových, kteří tvrdí, že po návratu z dovolené našli ve svém bytě místo domluveného hlídače pro své fenky dvě cizí ženy, se redakci ozvali další údajní klienti služby Dogsitting.cz. Mluvili například o zraněních, se kterým se jim zvířata vrátila do rukou, nebo o tom, že sami měli podezření, že se u nich doma pohybovali cizí lidé.

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Ukrainian serviceman looks at an FP-1 deep-strike drone as it launches for a combat mission in an undisclosed location in Ukraine
Ukrainian serviceman looks at an FP-1 deep-strike drone as it launches for a combat mission in an undisclosed location in Ukraine
Ukrainian serviceman looks at an FP-1 deep-strike drone as it launches for a combat mission in an undisclosed location in Ukraine

„Létající mobil s náloží.“ Jak nová levná střela mění pravidla války

Má velikost zhruba krabice od bot, skládací vrtuli a připomíná spíš hračku ve tvaru ponorky. Vyjde v přepočtu jen na necelých čtvrt milionu korun a dokáže sestřelovat ruské drony za zlomek ceny moderních raket. Vyvinula ji švédská firma Nordic Air Defence, která ji otestovala na tajném místě ve Švédsku. Novou protidronovou střelu jménem Kreuger.

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