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Kultura

KVÍZ: Dívka na koštěti, primář Sova i Vondráčková. Jak dobře znáte kulturu 70. let?

Tomáš Hromada
Tomáš Hromada
Josef Hromada
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Sedmdesátá léta v Československu patřila normalizaci, ale také pohádkám, které známe dodnes, seriálům, u nichž seděly celé rodiny, a hitům z rádia. Pamatujete si, co tehdy běželo v televizi či v kinech nebo znělo z desek? Otestujte své znalosti v našem retro kvízu.

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