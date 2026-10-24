KVÍZ: Dívka na koštěti, primář Sova i Vondráčková. Jak dobře znáte kulturu 70. let?

Sedmdesátá léta v Československu patřila normalizaci, ale také pohádkám, které známe dodnes, seriálům, u nichž seděly celé rodiny, a hitům z rádia. Pamatujete si, co tehdy běželo v televizi či v kinech nebo znělo z desek? Otestujte své znalosti v našem retro kvízu.
Smyčka se utahuje. Babiš tápe nad osudem Zůny, proti ministrovi jdou i podřízení
Premiér Andrej Babiš a jeho vicepremiér Karel Havlíček se snaží stále víc sledovat a kontrolovat dění na ministerstvu obrany. I proto, že podle zdrojů deníku Aktuálně.cz ztratili důvěru v Jaromíra Zůnu a jeho kroky. Do situace se navíc vložili ministrovi podřízení, kteří si otevřeně na chod resortu stěžují. Opět je tak ve hře výměna v čele ministerstva obrany.
V noci na neděli skončí letní čas, hodiny se posunou o hodinu
V noci na neděli skončí letní čas a začne platit standardní středoevropský čas. Takzvaný zimní čas bude platit do poslední březnové neděle příštího roku. V neděli ve 03:00 se hodiny posunou zpátky na 2:00, noc tak bude o hodinu delší. Počítat by s tím měli i lidé, kteří v tu chvíli budou cestovat veřejnou dálkovou dopravou. Noční vlaky a autobusy totiž vyčkají na odjezd podle nového času.