KVÍZ: Co bylo dřív? Otestujte si svůj kulturní přehled v našem chronologickém kvízu

Víte, jestli se dřív udíleli Oscaři, nebo Nobelova cena za literaturu? Dovedete určit, zda Vincent van Gogh namaloval svoji Hvězdnou noc ještě předtím, než Picasso vytvořil Guernicu, nebo jestli Erben napsal Kytici až poté, co Mácha složil svůj slavný Máj? Otestujte si, zda dokážete správně časově seřadit české i světové kulturní události.
ŽIVĚ Zelenskyj žádá Trumpa o okamžité sankce. Chce ochromit ruskou výrobu raket
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v pátek amerického prezidenta Donalda Trumpa k okamžitému zavedení tvrdých protiruských sankcí, které by omezily schopnost Moskvy vyrábět rakety. Podle agentury AFP to ukrajinský prezident řekl v Kyjevě na fóru Jaltské evropské strategie. Zelenskyj se pozastavil nad tím, proč nelze rozhodnutí přijímat rychleji.
Silné vyznání Siniakové zasáhlo americkou partnerku. Ta po triumfu vyzdvihla rasové téma
Vydřený triumf plný nervů. Tak Kateřina Siniaková v prvních ohlasech pojmenovala vítězství na US Open. Česká tenistka společně s americkou partnerkou Taylor Townsendovou ovládla i poslední grandslam, který jim chyběl ve společné sbírce.
ŽIVĚ Saúdská Arábie po čtvrtečních útocích dočasně odstavila ropovod východ-západ
Saúdská Arábie v pátek oznámila, že dočasně uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Důvodem jsou čtvrteční útoky, při nichž bylo zraněno několik lidí. Ministerstvo energetiky nejprve neuvedlo, kdo za útoky stojí, v pátek večer ale Rijád podle agentury Reuters sdělil, že ropovod zasáhly drony vypuštěné z Iráku. Irák mezitím útoky odsoudil a nařídil vyšetřování.
Americká černá série se třese. Drzý Shelton to dokázal, ve finále vyzve Zvereva
Soupeřem Němce Alexandera Zvereva v boji o titul na tenisovém US Open bude Ben Shelton. V souboji domácích hráčů porazil 4:6, 6:3, 6:3, 7:5. Francese Tiafoea a je poprvé ve finále grandslamu.
Mysleli, že tyto doplňky chrání stárnoucí mozek. Tři nové studie ukázaly překvapivý opak
Vitamin D, rybí tuk nebo glukosamin užívají miliony lidí po celém světě. Nové studie ale otevírají nepříjemnou otázku: může látka, která mladšímu organismu neškodí nebo mu pomáhá, působit ve stárnoucím mozku jinak? Výsledky zatím neprokazují, že by samotné doplňky vyvolávaly kognitivní úpadek. Naznačují však, že stárnoucí mozek může na některé látky reagovat jinak, než vědci dosud předpokládali.