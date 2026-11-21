V úterý 24. listopadu uplyne 35 let od smrti jednoho z největších zpěváků rockové historie a legendárního frontmana skupiny Queen. V našem kvízu si můžete otestovat, co víte o muži, jenž proslul originálními skladbami, extravagantním vystupováním na pódiu a čtyřoktávovým hlasovým rozsahem.
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ŽIVĚ Ruské rakety a drony zasáhly Kryvyj Rih, zemřely mladá zdravotnice a dítě
Ruská armáda podnikla v pátek večer raketový a dronový útok na Kryvyj Rih na jihovýchodě Ukrajiny. Úder nepřežily 20letá zdravotnická záchranářka a sedmileté dítě. Zraněných je 58 lidí, oznámil v sobotu ráno šéf městské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Vilkul.
Zpoplatněný vjezd do centra? STAN chce prosadit zákon o mýtu, popsal nový pražský primátor
Vedení Prahy chce prostřednictvím poslanců STAN prosadit v Poslanecké sněmovně zákon, který by samosprávám umožnil zavádět mýto pro vjezd do částí měst. V sobotu to uvedl nový pražský primátor Petr Hlaváček (STAN). Součástí dohody koalice STAN, Spolu (ODS, TOP 09) a Prahy sobě je také to, že Institut plánování a rozvoje do roka připraví návrh možných podob zklidnění dopravy v centru metropole.
Kiwi bych dnes už nezaložil. Neumím řídit lidi, přiznává zakladatel miliardové firmy
Létat po Evropě za pár stovek? Podle zakladatele a šéfa vyhledávače a prodejce letenek Kiwi Olivera Dlouhého to bude možné i navzdory dražšímu palivu. A pokud přesto letenky výrazně zdraží, firmě to může paradoxně pomoci. Čím dražší létání, tím více lidí bude hledat co nejlevnější spojení. Byznys Kiwi má ale svá specifika.
Cena bitcoinu klesla pod 56 tisíc dolarů. Nejníže za dva roky
Cena nejznámější kryptoměny bitcoin sestoupila v sobotu ráno pod 56 tisíc dolarů (zhruba 1,25 milionu korun), dostala se tak na nejnižší úroveň za dva roky. Za poklesem bitcoinu podle agentury Reuters stojí odklon investorů od rizikovějších aktiv, který je důsledkem nejistoty ohledně dalšího vývoje v oblasti umělé inteligence (AI).