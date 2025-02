Jako domeček pro panenky. Výstava představuje finalisty cen Czech Grand Design

Seznam finalistů cen Czech Grand Design za rok 2024

Designér/ka roku 2024, Cena ministerstva kultury (v abecedním pořadí)

Kateřina Handlová / kolekce váz Unreality (Rückl), svítidla Flare (Bomma) a medaile pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2024

JanskyDundera & kolemhlíny / stůl around

Jiří Krejčiřík / skládací stůl a židle Fold-able (BUDU), modulární kuchyně Scene21 (spolupráce: Futuro Studio, Towárna), pracovní stůl Bor21 a komoda YKB

Módní designér/ka roku 2024

Jan Černý / nástupová kolekce pro Český olympijský a paralympijský tým 2024

Aleš Hnátek / kolekce Wardrobe 1

LAFORMELA / CAMPAIGN FILM MAINLINE 24 a kolekce MAINLINE 24/25

Designér/ka šperku roku 2024

Dick Wolf / Kolekce 34

Janja Prokić / kolekce Amor Fati

Magdalena Šťastníková / kolekce Tender Tendrils a šperky Drape ke kolekci cruise24 Tomáše Němce

Grafický designér/ka roku 2024

Filip Blažek, Linda Kudrnovská a studio Mowshe / Projekt Identita - příběh českého grafického designu

Adrián Gubrica / projekt The Interactive Dictionary of Free Speech

Studio zetzetzet (Mikuláš Macháček, Anna Macháčková a Šárka Zíková) / vizuální identita pro Muzeum Prahy

Fotograf/ka roku 2024

Lena Knappová / práce pro Blue Paper a Circ Magazine, backstage pro Ann Demeulemeester a Rick Owens

Klára Kudláček / kampaň pro Ondřeje Stáru

Tereza Mundilová / editorial Snow Strippers a portréty Sega Bodega pro 032c, cover story s Franzem Rogowským a portréty Olivie Rodrigo pro ZEITmagazin a Florentiny Holzinger pro ZEIT

Ilustrátor/ka roku 2024

Michal Bačák / intarzie pro bar Forbína (spolupráce: zeitgeist.limited)

Michaela Kukovičová / ilustrace autorských knih Dívej, ulice (Baobab) a Kniha roku (spolupráce: Magdalena Rutová, Baobab)

Lucie Lučanská / murál We Should Have a Talk a ilustrace autorské knihy Dentro Da Tenda (Planeta Tangerina)

Výrobce roku 2024

FABINI / příbory z nerezové oceli Boldi (Natálie Navrátilová)

Master & Master / květinový stolek Oasis (Jiří Pelcl), křeslo a sofa Log (Jiří Pelcl), jídelní a kancelářský stůl SAD (Atelier SAD), kolekce stolků Dalmatian (Palma de Alma)

Sklárna Harrachov / kolekce Honey, Hush a Dot (LLEV)

Objev roku 2024

Ivo Jedlička / kolekce nádobí a projekt Cooking the Craft

Karolína Kučerová / kolekce váz Soft Intentions (Křehký), Empathy a Essence, váza Enigma

Natálie Navrátilová / příbory z nerezové oceli Boldi (FABINI) a kolekce kancelářských potřeb Office (Mikov)