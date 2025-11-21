Nenechte si ujít: Černá komedie Švábi nebo výstava o vyčerpání ze současné doby

Zelená je tráva, fotbal, to je hra! Nový dokumentární seriál Slovan Liberec: Zpátky na vrchol přináší desetidílný pohled do zákulisí klubu, který se snaží vrátit mezi elitu české ligy. Tvůrci celý rok pozorovali život Slovanu zvenčí i zevnitř a divákovi mimo jiné předestírají, jak náročné je naplnit ambiciózní cíl umístit se do šestého místa. Kamera provází vedení klubu, realizační tým i hráče v momentech radosti i frustrace a ukazuje každodenní realitu profesionálního fotbalu. Seriál představuje pestrou škálu osobností od nového majitele Ondřeje Kanii přes generálního ředitele Jana Nezmara a trenéra Radoslava Kováče až po fanoušky a klubové srdcaře, jako je kustod Kulda nebo oddaná fanynka Štěpánka. Výsledkem je citlivý a autentický portrét jednoho klubu.