Nenechte si ujít: Černá komedie Švábi nebo výstava o vyčerpání ze současné doby

Jaroslav Totušek
před 5 hodinami
Dokumentární seriál o zákulisí českého fotbalu, hořká česká komedie Švábi o unaveném urologovi, americký mix hudebních žánrů, pohled do budoucnosti na prknech Divadla v Dlouhé i únava jako umělecký podnět.
Dokumentární série Slovan Liberec: Zpátky na vrchol.
Dokumentární série Slovan Liberec: Zpátky na vrchol.

Streamovačky: Slovan Liberec: Zpátky na vrchol (Oneplay)

Zelená je tráva, fotbal, to je hra! Nový dokumentární seriál Slovan Liberec: Zpátky na vrchol přináší desetidílný pohled do zákulisí klubu, který se snaží vrátit mezi elitu české ligy. Tvůrci celý rok pozorovali život Slovanu zvenčí i zevnitř a divákovi mimo jiné předestírají, jak náročné je naplnit ambiciózní cíl umístit se do šestého místa. Kamera provází vedení klubu, realizační tým i hráče v momentech radosti i frustrace a ukazuje každodenní realitu profesionálního fotbalu. Seriál představuje pestrou škálu osobností od nového majitele Ondřeje Kanii přes generálního ředitele Jana Nezmara a trenéra Radoslava Kováče až po fanoušky a klubové srdcaře, jako je kustod Kulda nebo oddaná fanynka Štěpánka. Výsledkem je citlivý a autentický portrét jednoho klubu.

