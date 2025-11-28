Kultura

Nenechte si ujít: Poetický film Sny o vlacích i divadelní Mejdan s Mozartem

Jaroslav Totušek
před 24 minutami
Artový snímek, který by mohl zaujmout i mainstreamové publikum, černá komedie o tom, kam až může slušný člověk zajít, když mu dojde trpělivost, energická kapela Rise of the Northstar, netradiční divadelní dobrodružství s Mozartem či krajina snových zvířat.
Snímek Sny o vlacích (2025).
Snímek Sny o vlacích (2025).

Streamovačky: Sny o vlacích (Netflix)

Artové filmy nikdy nebyly v hledáčku mainstreamových diváků. Novinka Sny o vlacích by ale i díky skvělé výpravě mohla nejednoho diváka k obrazovce nalákat. Příběh vypráví o životě Roberta Grainiera, dřevorubce a železničáře z amerického severozápadu na počátku 20. století. Jeho život plyne mezi sezonní prací, vůní pryskyřice a duněním projíždějících vlaků, dokud jej tragická událost nevytrhne z každodennosti a nepřinutí žít téměř samotářsky v nezkrotné krajině. Snímek upoutá svou obrazovou poezií. Lesy, hory a rozlehlé pláně tu nejsou jen kulisou, ale nedílnou součástí vyprávění. Režie pracuje s klidem i dlouhými záběry, které nechávají vyniknout melancholii a pomalému rytmu života mimo civilizaci. Emotivní hudba a silné herecké výkony vytvářejí komorní, dojemný film o ztrátě a lidské odolnosti.

Další zprávy