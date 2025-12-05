Kultura

Nenechte si ujít: Historické drama Potopa i charismatický violoncellista Hauser

Jaroslav Totušek
před 5 hodinami
Filmové historické drama Potopa o francouzské královské rodině, další pokračování hororové ságy odehrávající se v 80. letech, vystoupení charismatického violoncellisty Hausera, australský stand-up komik v Praze či výstava streetartového umělce Muskera.
Z hororové ságy V zajetí démonů 4: Poslední rituály (2025).
Z hororové ságy V zajetí démonů 4: Poslední rituály (2025).

Streamovačky: V zajetí démonů 4: Poslední rituály (HBO Max)

Na HBO Max dorazil další díl hororové ságy, který diváky vrací do osmdesátých let, kdy už Ed a Lorraine Warrenovi plánovali pověsit svou práci na hřebík. Klid ale netrvá dlouho. Rodina Smurlových je v novém domě svědkem děsivých jevů a prosí slavný pár demonologů o pomoc. Warrenovi tak znovu čelí temným silám, které v nich probouzejí staré obavy i pochybnosti. Tentokrát však nejde jen o další vyšetřování. Nový případ zasáhne samotné jádro jejich poslání a otřese rodinou tak silně, že do nebezpečí dostává i jejich dceru Judy. Poslední rituály staví na znepokojivé atmosféře, střídmém budování napětí a pocitu, že kostlivci se každou chvíli vynoří se skříně.

