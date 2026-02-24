Kulturní stanice Galaxie pořádá Týden pro Ukrajinu. Nabízí divadlo i výstavu

V týdnu od 23. února do 1. března probíhá v Kulturní stanici Galaxie na pražských Hájích akce věnovaná největšímu vojenskému konfliktu v Evropě od druhé světové války. Návštěvníky Týdne pro Ukrajinu čeká v Galaxii např. benefiční představení Dejvického divadla, výstava, přednášky i přímá svědectví účastníků konfliktu.
Přednáška: 26. 2. v 18.00: O osobních zkušenostech z Ukrajiny a dopadech války na ČR
Informací o válce na Ukrajině je ve veřejném prostoru mnoho. Některé z nich jsou vlivem dynamičnosti konfliktu, citlivosti celé události a intenzivních dezinformačních kampaní často protichůdné. O to cennější může být setkání s člověkem, který má se situací na Ukrajině osobní zkušenost. Jaká je současná situace na Ukrajině a co to pro Českou republiku znamená? Co můžeme a máme dělat? Proč musíme být silní a na co se můžeme sami připravit? Jakou práci vykonávají skupina D, Paměť národa a nová organizace Strong Europe? Na tyto otázky se pokusí ve čtvrtek 26. února odpovědět Otakar Foltýn v rámci přednášky vedené ředitelem Minoru Janem Jirků a uměleckým šéfem Dejvického divadla Jiřím Havelkou.
Divadlo: Každý má svou pravdu / 26. 2. v 19:30
Benefiční představení Dejvického divadla. Zakoupením vstupenky bude podpořena humanitární sbírka Pomozte Ukrajině s Pamětí národa, pořádaná organizací Post Bellum.
Výstava: Svoboda za nejvyšší cenu
Panelová výstava umístěná ve foyer Galaxie, kterou společně pořádají Paměť národa a Vlny solidarity, připomíná české vojáky, kteří položili své životy při obraně napadené země.
Audio: Hlas svědectví
Po dobu trvání výstavy bude ve foyer k poslechu audiomateriál, který připravila organizace DanceConnected. Ukrajinská choreografka a režisérka Yulia Lopata v něm sdílí zkušenosti z nynější války, proměny každodenního života i to, jak klíčovou roli pro ni v době krize hraje umění.
Zavěšená vstupenka
Situace ukrajinských uprchlíků v ČR je různá. Někteří disponují dostatečným ekonomickým zázemím, jiní ne. Proto se Minor rozhodl v rámci Týdne pro Ukrajinu ve spolupráci s městskou částí Praha 11 rozšířit projekt Zavěšená vstupenka. Jejím zakoupením umožní diváci ukrajinským dětem v tíživé sociální situaci divadelní zážitek, který by si jinak nemohly dovolit.
Otevřená výzva divadlům
Ředitel Dejvického divadla Lukáš Průdek s uměleckým šéfem Jiřím Havelkou vyzvali kolegy z jiných divadelních souborů a institucí, aby využili možnost připojit se k iniciativě Týden pro Ukrajinu i ze všech dalších míst po celé republice. Způsoby, jak tuto podporu vyjádřit, jsou zcela otevřené a je velmi povzbuzující, že už krátce po zveřejnění výzvy se k ní přihlásila celá řada subjektů napříč českou divadelní sítí.
ŽIVĚEU poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur tak či onak, uvedla von der Leyenová v Kyjevě
Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun) tak či onak, řekla v úterý v Kyjevě předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zdůraznila, že půjčku odsouhlasilo 27 hlav států a vlád a svůj závazek musí dodržet. Praktické schválení půjčky ale nyní zablokovala Budapešť, která požaduje, aby Ukrajina nejdříve obnovila tranzit ruské ropy do Maďarska.
ŽIVĚPiráti podali trestní oznámení kvůli nevymáhaným dotacím pro Agrofert
Opoziční Piráti podali u Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) trestní oznámení kvůli nečinnosti státu při vymáhání částky 7,5 miliardy korun z dotací pro Agrofert z doby první vlády Andreje Babiše (ANO). Představitelé Pirátů dnes ve Sněmovně novinářům řekli, že vážně hrozí promlčení u velké části peněz, ačkoliv podle soudů bylo jejich vyplacení protizákonné.
Ozbrojený muž, který byl v Havířově zabarikádovaný v bytě, je po smrti
Ozbrojený muž, který byl v úterý v Havířově na Karvinsku zabarikádovaný v bytě, je po smrti. Na sociální síti X to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Nikomu již nehrozí žádné nebezpečí, dodal. Případem se podle Metnara zabývá moravskoslezská policie. Ta bude mít k incidentu za několik minut na místě briefing, řekla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Láska ho stála život. Drogového bosse prozradil zdroj z nečekané strany
Mexiko se potýká s brutální vlnou násilí, kterou vyvolala smrt drogového bosse Nemesia Oseguery, známého spíše jako „El Mencho“. Nejhledanějšího zločince stála život láska – policistům se ho podařilo dopadnout díky sledování jeho milenky. Nyní země sčítá desítky mrtvých a čelí chaosu v ulicích.
Naruší Menšík tenisovou hegemonii? Je brzy, Sinner ale znervózněl, všiml si Lojda
"Na Janniku Sinnerovi je vidět, že ho hodně poznamenala semifinálová porážka s Novakem Djokovičem na Australian Open. V utkání proti Kubovi Menšíkovi byl nervózní, víc kazil, byl emotivnější," líčí v tenisovém komentáři Aktuálně.cz bývalý hráč Dušan Lojda.