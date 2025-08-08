Kultura

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Jaroslav Totušek
před 3 hodinami
Pohled do zákulisí hudební tvorby, uhrančivý hororový klenot, koncert v zámecké zahradě, one-man show o životě a snech nebo výstava o lásce uprostřed chaosu.
Show Hitmakeři na Netflixu.
Show Hitmakeři na Netflixu. | Foto: Netflix

Streamovačky: Hitmakeři (Netflix)

Netflix opět experimentuje, tentokrát na poli reality shows, které se již mnohým zdají vyčerpané. Hudební reality show Hitmakeři nabízí hlubší pohled na proces tvorby současných hitů. Cílí na hudebníky, ale i na diváky, kteří mají zkrátka jen rádi dobrou muziku. Seriál sleduje skladatele, producenty a textaře, kteří stojí za úspěšnými písněmi, a zároveň odhaluje záludnosti a nároky hudebního průmyslu. Často v konfrontaci s lidským egem, což mívá za následek množství názorových střetů a výbušných momentů. Diváci se seznámí s procesem kreativní tvorby, ale i s tlaky a výzvami, které jsou neoddělitelnou součástí práce za scénou. Show klade důraz na autenticitu a reflektuje osobní i profesní aspekty hudební produkce.

