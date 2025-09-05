Kultura

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Jaroslav Totušek
před 43 minutami
Neohrožené pátrání babičky po vrahovi její vnučky, vtipná sonda do mysli randícího páru, hudební estonská poetika, mezinárodní přehlídka (nejen) divadla i výtvarná díla inspirovaná utopickými stavbami a dětskou hrou.
Z krimi série Dva hroby (2025).
Z krimi série Dva hroby (2025). | Foto: Netflix

Streamovačky: Dva hroby (Netflix)

Španělský krimi thriller s názvem Dva hroby (Dos tumbas) je minisérie čítající tři cca padesátiminutové epizody. Příběh se odehrává v tichém přímořském městečku, kde dojde ke zmizení dvou šestnáctiletých dívek. Vyšetřování je uzavřeno, ale babička jedné z nich se rozhodne pátrat po pravdě sama a vzít spravedlnost do vlastních rukou. A to velmi nekompromisním způsobem. V hlavních rolích se objeví Kiti Mánverová jako babička Isabel, Álvaro Morte nebo Hovik Keuchkerian. Seriál se slušnými hereckými výkony se momentálně nachází v top 10 nejsledovanějších filmů na Netflixu ve 25 zemích.

