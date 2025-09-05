Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Španělský krimi thriller s názvem Dva hroby (Dos tumbas) je minisérie čítající tři cca padesátiminutové epizody. Příběh se odehrává v tichém přímořském městečku, kde dojde ke zmizení dvou šestnáctiletých dívek. Vyšetřování je uzavřeno, ale babička jedné z nich se rozhodne pátrat po pravdě sama a vzít spravedlnost do vlastních rukou. A to velmi nekompromisním způsobem. V hlavních rolích se objeví Kiti Mánverová jako babička Isabel, Álvaro Morte nebo Hovik Keuchkerian. Seriál se slušnými hereckými výkony se momentálně nachází v top 10 nejsledovanějších filmů na Netflixu ve 25 zemích.