Kultura

Nenechte si ujít: Sci-fi s vtipnou androidkou či umělecký pohled z kabiny tramvaje

Jaroslav Totušek
před 4 hodinami
Fantastická čtyřka zasazená do stylizovaného retro světa, akční filmová jízda s mimozemšťanem a androidkou, originální pop nezapadající do žánrových škatulek, zlatá klasika francouzské divadelní komedie v novém překladu nebo jízdní řád jako umělecký prostředek.
Snímek Fantastická 4: První kroky.
Snímek Fantastická 4: První kroky. | Foto: Disney+

Streamovačky: Fantastická 4 – První kroky (Disney +)

Na Disney+ dorazil nový film z dílny Marvel Studios, který přenáší slavný tým superhrdinů do stylizovaného retro světa šedesátých let. Režisér Matt Shakman (Nepohodlný svědek) vdechl příběhu vizuálně nápadité prostředí i lehce nostalgický tón, zatímco hlavní čtveřici ztvárnili Pedro Pascal, Vanessa Kirbyová, Joseph Quinn a Ebon Moss-Bachrach. Společně balancují mezi superhrdinským posláním a rodinným životem, který se jim pod rukama často rozpadá stejně rychle jako města pod jejich ochranou. Když se nad planetou objeví hrozba v podobě vesmírného boha Galactuse, jehož příchod ohlašuje záhadný Silver Surfer (Julia Garnerová), musí Fantastická čtyřka čelit nejen ničivé síle z hlubin kosmu, ale i pravdě, že bitva o Zemi bude tentokrát i bitvou o jejich vlastní identitu.

