Kromě Bergmana se Letní filmová škola zaměří i na Voskovcův pobyt v Americe a řeckou divnou vlnu

5. 4. 2018

Letní filmová škola v Uherském Hradišti oznamuje, že po poctě Ingmaru Bergmanovi bude dalším pilířem programu sekce zaměřená na americké působení Jiřího George Voskovce a také projekce filmů, které se řadí do řecké divné vlny.

Letošní Letní filmová škola v Uherském Hradišti se bude v sekci Češi v zahraničí věnovat zaoceánské kariéře Jiřího Voskovce.

Pořadatelé si kladou otázky: Co se s Voskovcem stalo při jeho druhém odjezdu do Ameriky v roce 1950? Jak se přihodilo, že byl skoro jedenáct měsíců internovaný na Ellis Islandu, aniž by místo mohl opustit? Filmová škola chce zároveň připomenout, že Voskovcova role porotce č. 11 ve Dvanácti rozhněvaných mužích režiséra Sidneyho Lumeta nebyla jediným zářezem v herecké kariéře v zámoří.

"V Americe Voskovec sehrál několik desítek filmových rolí, mnohokrát se coby hostující hvězda objevil v televizních seriálech a zajímavé bylo i jeho působení na newyorských divadelních scénách," vypočítává mluvčí akce Lenka Horáková. Na hercovo rodinné zázemí v kontextu jeho kariéry se pak zaměří dokument Libuše Rudinské Můj otec George Voskovec.

Sekce věnující se artové kinematografii letos prozkoumá filmy, které jsou spjaté s s politickou, společenskou i ekonomickou situací novodobého Řecka.

"Řecká krize, ztráta identity a všeobecný chaos v zemi se staly inspirací pro skupinu tvůrců, kteří ve svých filmech pracují s relativizací tradičních hodnot, násilím, černým humorem či absurditou. Vznikla kompaktní skupina filmů definovaná jako Greek Weird Wave," konstatuje hlavní dramaturg Jan Jílek.

Ve výběrů snímků "řecké divné vlny" diváci uvidí filmy Špičák od Yorgose Lanthimose, jenž na loňském festivalu v Cannes zvítězil se scénářem k filmu Zabití posvátného jelena, Attenberg Athiny Rachel Tsangariové či Strellu Panose Koutrase.

Už dříve Letní filmová škola oznámila, že vzdá poctu švédskému filmaři Ingmaru Brgmanovi, jenž by se letos dožil sta let. Během největší bergmanovské přehlídky se bude promítat 16 celovečerních snímků a tři dokumenty. Představit je přijede švédská historička a autorka vůbec první bergmanovské monografie Maaret Koskinenová i režisérova asistentka Katinka Faragová. Ta s Bergmanem spolupracovala třicet let.