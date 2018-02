před 5 hodinami

Dvanáct domků pro panenky, kterým se jen s přimhouřenýma očima dá říct domečky, vystavuje od 16. února nově otevřené Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Unikátní a do posledního obrazu a židličky vypracované rodinné poklady, jež se dědily nejčastěji z matky na dceru, pochází ze sbírky Victoria & Albert Museum of Childhood v Londýně. Ta se formovala od roku 1872. Výstava, stejnou měrou určená dospělým i dětem, přibližuje skrz domečky nejen každodenní život rodin z různých společenských vrstev, ale věrně také dokumentuje vývoj architektury a designu. Výstava potrvá do 17. června.

autoři: Hana Slívová, Tomáš Cetkovský | před 5 hodinami

