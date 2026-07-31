Královský palác v Bruselu láká na opravené sály i výzdobu z krovek brouků

Po čtyřech letech rekonstrukcí se letos v létě pro veřejnost znovu otevřel Královský palác v Bruselu. Nejde o královskou rezidenci, belgický král Philippe s rodinou bydlí na zámku v Laekenu na okraji města. Královský palác v centru belgické metropole nicméně slouží jako jeho oficiální pracoviště, kde přijímá zahraniční návštěvy a kde se konají státní ceremonie.
Veřejnosti se palác tradičně otevírá jen několik týdnů v létě, letos od 3. července do 16. srpna. Následně se začne připravovat státní návštěva dánské královské rodiny.
Kvůli rozsáhlé rekonstrukci zůstal palác čtyři roky uzavřený a jeho průčelí dlouhé měsíce zakrývalo lešení. Dělníci obnovili fasádu, vyměnili přibližně 700 oken, opravili kamenné prvky, mozaikové podlahy i osvětlení interiérů.
Bruselský královský palác působí zvenčí možná méně nápadně než slavný Buckinghamský palác, jeho hlavní průčelí je ale dokonce o polovinu delší, uvádí belgický průvodce. Celkovou rozlohou 33 000 metrů čtverečních je však méně než poloviční. Jeho stavba probíhala postupně od 18. století, současnou podobu získal až za vlády Leopolda II. na přelomu 19. a 20. století.
Vstup jako do opery, skvostné lustry i brouci
Po vstupu do paláce návštěvníky vítají obří portréty jak krále Philippa, tak královny Mathilde. Hlavní schodiště a vstupní vestibul navrhl dvorní architekt Alphonse Balat, který byl učitelem Victora Horty, nejvýznamnějšího belgického architekta a jednoho z otců secese. Monumentální schodiště působí spíš jako vstup do opery než do úřadu.
Na rozdíl od většiny historických zámků procházejí návštěvníci reprezentačními sály, které dodnes slouží svému původnímu účelu. Právě zde belgický král přijímá zahraniční prezidenty, premiéry nebo nové velvyslance. Nejde tedy jen o muzejní exponáty. Na konci jednoho ze sálů jsou umístěna i tabla s fotografiemi některých hostů, které král v posledních dvou letech přivítal. Je mezi nimi i snímek s českým prezidentem Petrem Pavlem.
Nejreprezentativnější místností paláce je Trůnní sál, který vznikl za vlády Leopolda II. na konci 19. století a je zdoben červenými závěsy a zlacenými ornamenty. Pozornost při prohlídce poutají i desítky monumentálních lustrů. Zdobí téměř každý sál.
Mezi nejzajímavější interiéry, které je nyní možné si projít, patří Zrcadlový sál, ve kterém se často tvoří dlouhé fronty. Každý si chce vyfotit instalaci od belgického výtvarníka Jana Fabrea. Na první pohled jde o modrozelenou třpytivou mozaiku připomínající oblohu, ve skutečnosti se ale jedná o dílo vytvořené z asi 1,5 milionu krovek tropických brouků.
Fabre v mnoha rozhovorech vysvětloval, že kvůli uměleckému dílu žádné brouky nezabil. Krovky pocházely především z Thajska, ale také z Indonésie a Malajsie, kde jsou tito brouci součástí jídelníčku. Po snědení těla ale zůstávají tvrdé krovky jako odpad, který se využívá například při výrobě šperků a dekorací. Fabre je tehdy získal přes univerzity, obchodníky i z místních trhů, popsal v rozhovoru s časopisem Sculpture.
Sbírání potřebného množství krovek trvalo belgickému umělci přibližně tři roky. Samotná instalace v bruselském paláci pak zabrala asi čtyři měsíce. Na stropě pracoval Fabre s 29 asistenty, kteří jednotlivé krovky ručně lepili jednu vedle druhé podle předem připraveného návrhu.
Výstava o první belgické královně
Návštěvníci mohou vidět nejen opravené reprezentační sály, ale i několik nových dočasných výstav. Jedna z nich vypráví o první belgické královně Luise Marii Orleánské.
Vstupné je 10 eur, děti do třinácti let mají vstup zdarma. Na konci prohlídky návštěvníci prochází i částí zahrady, která je běžně veřejnosti nepřístupná, a v malém obchůdku je možné si koupit suvenýry s motivem královské rodiny, fotografie či pohledy a knihy o Belgii a její historii.
Šestašedesátiletý Philippe je sedmým králem od vzniku Belgie v roce 1830. Zemi vládne od 21. července 2013, kdy po 20 letech na trůnu ze zdravotních důvodů abdikoval jeho otec Albert II. S královnou Mathilde, která je o 13 let mladší, mají dcery Elisabeth a Eléonoru a syny Gabriela a Emmanuela.
Po pádu laviny na pákistánské hoře Broad Peak je dál pohřešováno šest horolezců
Po pádu laviny na hoře Broad Peak v severním Pákistánu je stále pohřešováno šest z deseti horolezců ze skupiny vedené známým nepálským alpinistou Nirmalem Purjou. Podle dnešních informací deníku Kathmandu Post se záchranářům podařilo zpod laviny vyprostit čtyři těla, jejichž identitu se úřady snaží zjistit. Po zbylých horolezcích se stále pátrá.
ŽIVĚ Ukrajina zasáhla logistické centrum Wildberries a rafinerii ve Volgogradu
Ukrajinský dronový útok v pátek způsobil požár v komplexu energetického průmyslu a skladech v ruském Volgogradu. Podle agentury Reuters to uvedl gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov, aniž by sdělil podrobnosti týkající se zasažených objektů. V regionu se podle agentury nachází rafinerie ropné společnosti Lukoil. Útoky podle Bočarova zranily pět lidí
Při Prague Pride budou v ulicích stovky policistů, vrtulník i antikonfliktní tým
Policisté ve zvýšené míře dohlédnou na všechny doprovodné akce festivalu hrdosti Prague Pride, který začne v Praze v pondělí. Na pochod, kterým festival následující sobotu vyvrcholí, je pak vyčleněno několik stovek policistů. Zajistí celou jeho trasu od Václavského náměstí na Střelecký ostrov a oblast bude monitorovat policejní vrtulník.
Senzace fotbalového léta. Souček bude opět působit v Česku, zvolil překvapivé angažmá
Český reprezentant Tomáš Souček bude nově působit v roli technického ředitele Rapidu Psáry, týmu ze čtvrté nejvyšší soutěže. Jedenatřicetiletý záložník anglického West Hamu se bude podle vyjádření klubu ve své nové funkci podílet na přípravě a realizaci strategických projektů zaměřených na rozvoj klubové infrastruktury, modernizaci zázemí a dlouhodobý rozvoj Psár.
Pardubice hlásí exkluzivní posilu: do týmu mistra míří předloňský vítěz Stanley Cupu
Hokejisty extraligových Pardubic posílí útočník Tomáš Nosek. Třiatřicetiletý vítěz Stanleyova poháru z roku 2025 se do mateřského klubu vrací po 12 letech, které strávil v zámoří. Dynamo o jeho příchodu informovalo na klubovém webu.