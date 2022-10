Královna americké country hudby Loretta Lynnová v 90 letech zemřela

Ve věku 90 let zemřela americká zpěvačka Loretta Lynnová, označovaná za královnu žánru country. S odkazem na její rodinu o tom v úterý večer informovala agentura AP. Držitelka mnoha cen Grammy vedla žebříčky zejména v 60. a 70. letech minulého století, nazpívala desítky hitů včetně Coal Miner's Daughter nebo You Ain't Woman Enough.

Lynnová podle rodiny zemřela v úterý ve spánku u sebe doma v americkém státě Tennessee. První dáma emancipované country zpívala o drsné realitě života děvčete z Apalačských hor, které na vrchol vynesla železná vůle. Pro dceru horníka z Kentucky byly lyrické songy o lásce cestou z chudoby a svého času zvedaly sebevědomí milionům Američanek. Související Recenze: Minule dostali všechny Grammy. Plant s Kraussovou po 14 letech vydali album Lynnová se narodila roku 1932 v Kentucky jako druhá z osmi dětí. Už coby malá zpívala v kostelech, na místních koncertech, a nejvíc doma. Také psala vlastní písně. Jako patnáctiletá se provdala za Olivera Lynna. Ten se během často bouřlivého 48letého manželství významně podílel na rozvoji její kariéry. Mimo jiné manželce koupil první kytaru, domluvil první vystoupení v rádiu a mnoho let byl jejím manažerem. Jako písničkářka si Lynnová vytvořila osobnost vzdorovité a tvrdé ženy, což bylo v protikladu ke stereotypnímu obrazu většiny country hvězd. Psala nebojácně o sexu a lásce, podvádějících manželech, rozvodech a antikoncepci. Někdy se dostávala do problémů s dramaturgy kvůli tématům, kterým se svého času v textech vyhýbali i rockoví interpreti, píše agentura AP. Koncem 50. let producent Speedy West rozpoznal její talent a natočil s ní skladbu I'm a Honky Tonk Girl. Umístila se na 14. místě žebříčku a upoutala pozornost Wilburn Brothers, kteří interpretku v roce 1960 pozvali, aby hrála na jejich koncertech. V polovině 60. let už stála na pódiu denně, obvykle zvládla dvě vystoupení za večer. Její sláva neustále rostla. Bylo snadné se s ní ztotožnit: měla úspěch i spoustu obyčejných problémů. Musela vychovávat šest dětí a zvládat manžela, který měl problémy s alkoholem, byl nevěrný, násilnický a náladový. Její největší hity přišly v 60. a 70. letech, včetně Coal Miner's Daughter, You Ain't Woman Enough, The Pill či You're Lookin' at Country. Své zkušenosti vylíčila v autobiografii Horníkova dcera. Podle ní roku 1980 vznikl film První dáma country music v hlavní roli se Sissy Spacekovou, která za ni dostala Oscara. Roku 2001 Lynnové nemoc snížila kapacitu plic, zpívat ale nepřestala. Loretta Lynnová zpívá jeden ze svých největších hitů Coal Miner's Daughter. | Video: WFYI