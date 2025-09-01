Kultura

Kolumbijští vědci objevili dosud neznámou linii lidského rodu

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Kolumbijští vědci objevili dosud neznámou linii lidského rodu. K objevu došli sekvenováním DNA pradávných ostatků nalezených na archeologickém nalezišti nedaleko Bogoty, napsala agentura Reuters.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Jakub Plíhal

Ostatky staré 6000 let byly vykopány v roce 1992. Patřily skupině Checua, nazvané podle oblasti u obce Nemocón, ve které byly nalezeny. Genom těchto ostatků nebyl doposud plně sekvenován.

"Při srovnávání DNA ostatků z jiných částí Amerik jsme zjistili, že jedinci nalezení na náhorní plošině Cundiboyacense patří do doposud neznámého rodu," řekla výzkumnice institutu genetiky na Národní univerzitě v Bogotě, doktorka Andrea Casasová.

Checuacký nález se skládá z lidských ostatků přibližně 30 jedinců a jedné dobře zachované lebky. Sekvence DNA šesti exemplářů z checuacké skupiny byly dostatečně kompletní a byly přidány do projektu zahrnujícího pozůstatky nalezené v rámci jiných nalezišť mezi lety 1987 až 2003.

Ostatní nálezy, na rozdíl od těch z oblasti Checua, sdílí genetické podobnosti s pozůstatky nalezenými v Panamě, uvedla doktorka Casasová. Tím poukázala na to, že tyto ostatní nálezy patří do skupiny, která migrovala přes Střední Ameriku a Kolumbii v pokračujícím dobývání Severní a Jižní Ameriky lidským druhem, které začalo před 20 tisíci lety překročením Beringovy úžiny.

Vědci si stále nejsou jistí, kde se checuacká skupina vzala. Pracují s možností, že se jedná o izolovanou populaci nomádských lovců a sběračů, řekla Casasová. Dodala, že skupina mohla vymřít kvůli měnícím se klimatickým podmínkám, nemocím nebo nedostatku potravy.

Související

Soumrak mamutů. Za jejich vyhynutí možná může pylová alergie, tvrdí nová studie

Mamut, AI

Lidé z checuacké skupiny měli oproti ostatním ostatkům nalezeným na náhorní plošině okolo Bogoty značně prodlouženou lebku, řekl profesor antropologie doktor José Vicente Rodríguez.

Zuby checauské lebky nevykazují na rozdíl od pozdějších lebek známky zubního kazu, ale znaky abscesu v horní části čelisti. To by mohlo znamenat, že osoba mohla přijít o zuby v důsledku infekce.

Jídelníček ranných populací byl pravděpodobně ovlivněn sopečnými erupcemi, které zničily zdroje potravy nad zemí. To nutilo populaci ke konzumaci kořenové zeleniny, jako jsou brambory či jiné hlízy, dodal Rodríguez.

"Pracujeme na ostatcích, které máme, ale možná za pár let objevíme další, které osvětlí celou situaci okolo této lidské rodové linie," řekla Casasová.

 
Mohlo by vás zajímat

Krokodýl se zuby jako T-Rex lovil dinosaury, vědci v Argentině objevili jeho fosílii

Krokodýl se zuby jako T-Rex lovil dinosaury, vědci v Argentině objevili jeho fosílii

Šedesát šest sezón Libuše Švormové představí všechny její lásky

Šedesát šest sezón Libuše Švormové představí všechny její lásky

Trump nařídil, že nové vládní budovy musí být stavěny v klasicistním stylu

Trump nařídil, že nové vládní budovy musí být stavěny v klasicistním stylu

Odcházíme. Výstava hornických fotografií připomene konec těžby uhlí v Česku

Odcházíme. Výstava hornických fotografií připomene konec těžby uhlí v Česku
kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah archeologie lidé objev historie Kolumbie

Právě se děje

před 14 minutami
Německo od zpřísnění režimu na hranicích odmítlo vpustit do země 12 tisíc migrantů

Německo od zpřísnění režimu na hranicích odmítlo vpustit do země 12 tisíc migrantů

Mezi odmítnutými bylo také 660 žadatelů o azyl.
Aktualizováno před 23 minutami
Letadlo s Leyenovou muselo přistát podle papírové mapy, za rušením GPS může být Rusko

ŽIVĚ
Letadlo s Leyenovou muselo přistát podle papírové mapy, za rušením GPS může být Rusko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 29 minutami
Komu vládne nejbohatší Čech? Více než stovce firem. A pozemním silám české armády

Komu vládne nejbohatší Čech? Více než stovce firem. A pozemním silám české armády

Letos dvaatřicetiletý miliardář Michal Strnad se na vrchol dostal zhruba čtrnáct let poté, co se poprvé objevil v koncernu Czechoslovak Group.
před 30 minutami
"Takhle úspěšný tým nepostavíme." Schick je bez trenéra, dostal rekordní vyhazov

"Takhle úspěšný tým nepostavíme." Schick je bez trenéra, dostal rekordní vyhazov

Erik ten Hag se stal nejrychleji odvolaným koučem v historii německé ligy, na lavičce Leverkusenu vydržel jen dvě utkání.
před 30 minutami
Nezaměstnanost v EU v červenci klesla na 5,9 procenta, v Česku je druhá nejnižší

Nezaměstnanost v EU v červenci klesla na 5,9 procenta, v Česku je druhá nejnižší

Druhá nejnižší zůstala míra nezaměstnanosti v Česku.
Aktualizováno před 35 minutami
Zemětřesení v Afghánistánu zabilo podle prvotních informací nejméně 800 lidí

Zemětřesení v Afghánistánu zabilo podle prvotních informací nejméně 800 lidí

Místní představitelé se však obávají, že mrtvých budou stovky. Odhad mrtvých podle OSN činí zhruba 1500 lidí.
před 37 minutami
Úřad dál převáděl bitcoiny, i když Blažek věděl o zajištění kryptoměny, zjistil audit

Úřad dál převáděl bitcoiny, i když Blažek věděl o zajištění kryptoměny, zjistil audit

Konstatovaly to závěry externího auditu, které ministerstvo zveřejnilo.
Další zprávy