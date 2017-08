Knoflíkář Petr Zelenka dokončuje seriál a připravuje film i divadelní hru

před 1 hodinou

Režisér a scenárista Petr Zelenka, mezi jehož nejslavnější filmy patří Samotáři, Knoflíkáří nebo Rok ďábla, slaví padesátiny. A chystá několik nových projektů: seriál na základě divadelní hry Dabing Street, film Modelář o majiteli dronu a také divadelní hru o vědci Antonínu Holém.

Scenárista, filmový a divadelní režisér Petr Zelenka, který 21. srpna oslaví padesátiny, právě dokončuje televizní seriál.

"Jde o můj první seriál, při jehož přípravě jsem byl trochu naivní. Domníval jsem se, že hru Dabing Street, kterou jsem před pěti lety nastudoval v Dejvickém divadle v Praze, rozdělím na dvanáct částí a něco drobného dopíšu. Pak se ukázalo, že dopsat musím deset dílů - původní text vydal zhruba na dva," řekl Zelenka.

Hlavní roli ztvárnila jako na jevišti Klára Melíšková, k zásadním postavám přibyla takzvaná camea, neboli známé osobnosti, které se v příběhu objeví samy za sebe. Budou mezi nimi Viktor Preiss, Jiří Bartoška či Vilma Cibulková.

Česká televize hodlá tuto "poněkud drsnější" sérii uvést na obrazovky začátkem příštího roku.

V roce 2018 chce Zelenka natáčet svůj další film nazvaný Modelář. Půjde o psychologicky laděný příběh dvou mladíků, kteří mají firmu používající drony k dokumentaci nejrůznějších událostí.

"Jeden z nich dostane nápad, že by dronem zabil bývalého amerického ministra obrany Dicka Cheneyho, kterého označuje za Heydricha dnešní doby," říká Zelenka.

Zelenka se představí také v roli divadelního režiséra. Jeho osmým divadelním počinem bude hra o chemikovi Antonínu Holém (1936 - 2012), který přišel s vakcínou k léčbě HIV.

"Po vynálezci měkkých kontaktních čoček Otto Wichterlem by to mohl být nejznámější český vědec. Ale není. Doufám, že by hra mohla přispět k jeho popularitě," dodal Zelenka. Hra bude mít premiéru v březnu v Dejvickém divadle.