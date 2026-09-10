Knihovna Václava Havla se přejmenovala na 1. prezidentskou knihovnu

Knihovna Václava Havla ponese nové jméno 1. prezidentská knihovna, aby vyhověla přání první dámy a vdovy po exprezidentovi Dagmar Havlové. Sdělil to šéf její správní rady David Dušek. Knihovna své nové jméno rovněž zveřejnila na webu a facebooku. Havlovo jméno instituce užívat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Havlové. Knihovna se také nebude podílet na organizaci prestižní Ceny Václava Havla.
Vycházíme vstříc přání paní zakladatelky," řekl Dušek. Instituce na pondělí 14. září svolala tiskovou konferenci ve svém sídle v Ostrovní ulici. "Adresa zůstane stejná," sdělil Dušek.
Instituce dříve avizovala, že hodlá rozvíjet odkaz bývalého prezidenta a dramatika a zachovat co nejvíce z minulých projektů. Nebude se ale už podílet na organizaci Ceny Václava Havla za lidská práva, protože nemůže používat jméno exprezidenta v názvu projektu.
Změny vyvolaly spory uvnitř knihovny mezi jejím týmem a tehdejším ředitelem Tomášem Sedláčkem. Vedly k odchodu donorů včetně miliardářů Zdeňka Bakaly a Karla Komárka a k výpovědím téměř všech dosavadních členů týmu včetně spisovatele Jáchyma Topola.
Sedláčka správní rada poté postavila na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost. Obměnila se dozorčí i správní rada, z původních členů zůstali ve správní radě jen Dušek a v dozorčí Martin Palouš.
Vedení knihovny se snažilo o dohodu na dalším pokračování se svou zakladatelkou Havlovou. Ta však v červnu odstoupila od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla a odvolala souhlas k užívání exprezidentova jména. Instituce doplnila své orgány, ve správní radě usedli například hudebník Michael Kocáb nebo senátor a egyptolog Miroslav Bárta, krizový manažer Marek Měrka a podnikatel a filantrop Philip Staehelin. V srpnu oznámili, že Sedláček v čele instituce skončil, knihovna začíná novou kapitolu a musí najít nové jméno.
Knihovna se snaží pokračovat v programu zaměřeném na ochranu lidských práv nebo literaturu. Podcast Přepište dějiny se bude věnovat 125. výročí narození nositele Nobelovy ceny za literaturu, básníka Jaroslava Seiferta, které připadá na 23. září. Spolu s pražským magistrátem se bude knihovna podílet na výstavě na Mariánském náměstí k 90. výročí Havlova narození. Mezi novinky patří také uvedení nově objevené Havlovy hry Varování, nejprve v New Yorku, poté na Pražském hradě při festivalu Havel Alive. Hru objevil Dušek v pozůstalosti svého dědečka, signatáře Charty 77 Zdeňka Urbánka.
Knihovnu založila Havlová spolu s Karlem Schwarzenbergem a sociologem Miloslavem Petruskem v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu.
Známý fotograf Karel Cudlín vystavil snímky Václava Havla od roku 1989
Pod názvem Hrad H vystavila pražská Leica Gallery Prague fotografie, které pořídil Karel Cudlín jako jeden z oficiálních fotografů prezidentské kanceláře. Na Hradě dřívější fotoreportér působil mezi lety 1996 a 2003, fotografoval mj. oficiální schůzky tehdejšího prezidenta Václava Havla. Výstava ukazuje rovněž jeho snímky z let 1989 a 1990 i některé dopisy, které prezident dostával od občanů.
Záhada „zapomenuté relikvie“. Vědci odhalují tajemství Závišova kříže
Po korunovačních klenotech a Maurově relikviáři je nejcennější památkou naší země. Závišův Kříž, pašijová relikvie ze zlata, stříbra, perel a drahokamů, je opředena řadou záhad a tajemství. Některá se teď podařilo vědcům poodhalit. Znovuobjevili také jednu „zapomenutou“ relikvii.
„Aby lidi byli silnější o jeho zkušenost.“ Výstava připomíná osud spisovatele Lustiga
Klíčové momenty v životě spisovatele Arnošta Lustiga představuje výstava v Terezíně na Litoměřicku. Do tehdejšího ghetta nacisti Lustiga transportovali v době jeho dospívání. Výstava Arnoštova cesta ke 100. výročí narození autora mnoha děl spojených s tématem holokaustu vychází z grafického románu Markéty Pilátové a fotokoláží Elišky Soffer Podzimek.
Valijevová znovu nesmí závodit. Stopy vedou k manželce Putinova mluvčího
Kamila Valijevová nesmí startovat v mezinárodních soutěžích. Ruská krasobruslařka, proslulá dopingovým skandálem a zpackanou jízdou na olympiádě v Pekingu, přišla po intervenci Ukrajinské krasobruslařské federace o status neutrální sportovkyně.
Počet žádostí o azyl v EU byl v prvním pololetí nejnižší od pandemie
Počet žádostí o azyl v EU, Norsku a Švýcarsku byl letos v prvním pololetí nejnižší od roku 2021, kdy počty výrazně ovlivnila pandemie covidu-19. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnila Agentura EU pro azyl (EUAA). Od ledna do konce června státy obdržely 332 000 žádostí o azyl, což bylo o 17 procent méně než v první polovině roku 2025. Celkem úřady a soudy v EU řeší přes milion žádostí.