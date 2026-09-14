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Kultura

Klíčníci v pondělí otevřou komoru s korunovačními klenoty. Hrad je pak vystaví

ČTK
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Ve svatovítské katedrále se v pondělí 14. září po roce znovu sejde sedm klíčníků, kteří otevřou dveře Korunní komory a vyzvednou z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu.

Korunovační klenoty
Korunovační klenoty budou letos na Pražském hradě k vidění do pondělí 28. září.Foto: Správa Pražského hradu
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První čtyři dny si klenoty budou moci prohlédnout školáci, od soboty 19. září do pondělí 28. září se výstava otevře veřejnosti. Loni se na klenoty přišlo podívat víc než 51 500 návštěvníků včetně škol.

Klenoty lze z Korunní komory, kde jsou dlouhodobě uschované, vyjmout jen v případě, že se sejde všech sedm klíčníků. Jsou jimi prezident, premiér, předsedové Senátu a Sněmovny, pražský arcibiskup, pražský primátor a děkan Metropolitní kapituly svatého Víta v Praze.

Letošní výstava s podtitulem Habsburkové 500 seznámí návštěvníky s osudy korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století. Stejně jako dříve bude zdarma a podle informací Hradu bude otevřená vždy od 09:00 do 17:00.

Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na Hradě vystavovány každoročně. Na podzim 2024 na výstavu zavítalo 46 609 lidí, loni podle Hradu přišlo 51 553 návštěvníků včetně škol z celého Česka.

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Svému účelu korunovační klenoty naposledy posloužily 7. září 1836, kdy byl inaugurován českým králem Ferdinand Dobrotivý. Jeho nástupce František Josef I. ani poslední rakouský panovník Karel I. korunováni nebyli.

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Tradice vystavování korunovačních klenotů sahá do první republiky. První veřejná expozice se konala v roce 1929 při příležitosti 1000. výročí smrti svatého Václava. Klenoty byly zpřístupněny i po druhé světové válce v roce 1945, dvakrát v 50. letech, v přelomovém roce 1968 i za normalizace. Za prezidentů Václava Halva i Václava Klause byly klenoty vystaveny dvakrát, za Miloše Zemana čtyřikrát.

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