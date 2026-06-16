Klempíř zrušil vyjmutí pastvin z ochrany v kauze Hřebčína Napajedla

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) zrušil dřívější rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy (ODS) o vyloučení částí historického areálu Hřebčína Napajedla na Zlínsku včetně pastvin z památkové ochrany.
Klempíř nařídil svému resortu nové posouzení ochrany areálu včetně pastvin, proti rozhodnutí nelze podat rozklad. Dnes o tom informoval server Jezdci.cz. Památkovou ochranu celého areálu včetně pastvin požaduje také petice, která má přes 90 tisíc podpisů. Hřebčín proslul chovem anglických plnokrevníků, z ekonomických důvodů však v roce 2023 skončil.
Baxa loni v březnu potvrdil rozhodnutí, kterým byly za památky prohlášeny především budovy a pozemky v centru hřebčína, nikoli přiléhající pastviny. Podle Klempíře je hřebčín unikátním souborem, kde pastviny a hospodářské budovy tvoří neoddělitelnou součást chovatelského zázemí. Míní, že jejich vyjmutí z ochrany popíralo podstatu hřebčína jako funkčního celku.
Klempíř předchozímu rozhodnutí svého resortu podle serveru vytkl nedostatečné objasnění hodnotících závěrů. Poukázal také na dřívější stanovisko Národního památkového ústavu, podle něhož je existence hřebčína a jeho chovatelského zázemí důležitou součástí autenticity celého zámeckého areálu.
„Ve smyslu § 97 odst. 3 správního řádu tímto vyslovuji závazný právní názor, který spočívá v tom, že ministerstvo kultury po vrácení věci k novému projednání vydá nové rozhodnutí, které řádně a zevrubně posoudí, zda nemovitosti neprohlášené za kulturní památku jsou způsobilé k prohlášení za kulturní památku, a to s ohledem na význam areálu hřebčína jako celku, resp. jako unikátního souboru významné architektonické, historické a kulturní hodnoty," uvedl Klempíř v jedenáctistránkovém dokumentu, který má redakce Jezdci.cz k dispozici.
Rozhodnutí je konečné
Rozhodnutí je konečné a nelze proti němu podat rozklad. Celá věc se nyní vrací k novému projednání s požadavkem, aby byl náležitě posouzen veřejný zájem na zachování unikátního komplexu v jeho celistvosti.
Loňské rozhodnutí ministerstva podle serveru Jezdci.cz napadl u soudu menšinový vlastník pozemků Libor Hlačík, který usiluje o to, aby památkovou ochranu dostaly i pastviny. Žalobu podal také většinový vlastník, firma Sygnum, a to proti prohlášení památkové ochrany. Městský soud v Praze na konci ledna odmítl žaloby obou stran.
Společnost Sygnum ukončila chov plnokrevníků na jaře předloňského roku jako nerentabilní. Majitelé se snažili docílit změny územního plánu, aby na části pastvin mohli postavit bytové domy. Zisk z pronájmů měl jít podle jejich dřívějšího vyjádření na provoz hřebčína. Územní změnu ale neschválilo městské zastupitelstvo.
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