Klempíř nepřijal nabídku umělců z demonstrace k veřejné debatě

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) nepřijal nabídku umělců k účasti na veřejné debatě. V úterý řekl, že s nimi chtěl řešit budoucnost kultury, nikoliv politiku. Klempíř v pondělí oznámil, že pozve umělce, kteří vystoupili na víkendovém shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, na ministerstvo kultury.
Umělci později v reakci na Klempířova slova pozvali ministra na veřejnou debatu. Klempíř v úterý doplnil, že jeho původní pozvánka dál platí.
Na Staroměstském náměstí v neděli vystoupili herec Hynek Čermák, herečka Jitka Čvančarová či zpěvačka Hana Ulrychová. Dopis s pozvánkou na veřejnou debatu zveřejnil na svém facebookovém účtu Čermák, podepsali ji také Čvančarová, herci a moderátoři Michal Jagelka a Aleš Cibulka i herečka Sarah Haváčová.
Čermák napsal, že se s ministrem kultury rád sejde, ale ne na ministerstvu. "Dialog považujeme za důležitý a potřebný. Domníváme se však, že prostředí a forma takového setkání mají zásadní význam pro jeho otevřenost a důvěryhodnost," napsal. Klempíře umělci pozvali do divadla Palace v Praze na 9. února kdykoli mezi 09:00 a 16:00 podle ministrových možností. Debatu by řídil nezávislý moderátor.
Klempíř sdělil, že setkání nabídl umělcům proto, aby si vyslechl jejich názory a mohli vést debatu. "Tuto nabídku odmítli a mají na to samozřejmě právo. Je mi to líto. Jejich pozvání na debatu organizovanou politickou lobbistickou skupinou Milion chvilek neberu. Chtěl jsem s nimi řešit budoucnost kultury, ne politiku," uvedl. Pozvání pro ty umělce, kterým jsem ho zaslal, stále platí, dodal Klempíř.
Podle odhadů organizátorů z Milionu chvilek na shromáždění v neděli na Staroměstské a Václavské náměstí v Praze dorazilo 80 až 90 tisíc lidí, menší shromáždění se konala i v dalších městech. Spolek chce za dva týdny na podporu prezidenta uspořádat menší shromáždění ve všech obcích, kde se najdou zájemci. Pokud získá milion podpisů pod výzvu Stojíme za prezidentem, naplánuje velkou manifestaci na pražské Letné. V úterý ráno měla zhruba 710 tisíc podpisů.
Impulzem ke svolání demonstrace bylo vystupňování sporu mezi Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) kvůli tomu, že hlava státu odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Pavel minulý týden oznámil, že mu Macinka zaslal prostřednictvím poradce Petra Koláře zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Komunikaci Hrad zveřejnil. Macinka svá slova za vydírání nepokládá, neplánuje se omluvit ani odstoupit. Opozice požaduje jeho rezignaci a vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu.
