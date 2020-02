Zemřela italská operní pěvkyně Mirella Freniová. Slavné sopranistce bylo 84 let

Ve věku 84 let zemřela v neděli italská operní pěvkyně Mirella Freniová, informovala v noci na dnešek agentura AFP. Sopranistka Freniová patřila několik desetiletí mezi nejzářivější hvězdy milánské La Scaly i newyorské Metropolitní opery. Za více než půlstoletí ztvárnila na 40 rolí zejména italského a francouzského repertoáru.

"Mirella Freniová byla jednou z největších sopranistek, které kdy zpívaly na scéně Metropolitní opery," napsal k jejímu úmrtí šéf newyorské opery Peter Gelb. "Za čtyři dekády v Metropolitní opeře byla dokonalou hrdinkou Pucciniho i Verdiho (oper), zpívala vždy s krásou a půvabem a lámala srdce našeho publika dojemnými výkony. Pokud by existovala operní síň slávy, byla by do ní jednohlasně uvedena jako první," uvedl Gelb.

Freniová byla interpretkou mnoha rolí z děl Mozarta, Verdiho, Pucciniho nebo Čajkovského. Často se objevovala po boku svých kolegů Plácida Dominga a Luciana Pavarottiho, který se stejně jako ona narodil v italské Modeně a s nímž ji pojilo dlouholeté přátelství.

Narodila se jako Mirella Fregniová 27. února 1935. Se zpěvem začínala už jako školačka, pak si ale dala pauzu. K hudební kariéře se vrátila v 17 letech a o dva roky později debutovala na operní scéně jako Micaëla v Bizetově Carmen. Osudovou pro ni byla postava Mimi v Bohémě Giacoma Pucciniho. Od 60. let často spolupracovala s dirigentem Herbertem von Karajanem. V roce 1965 debutovala v Metropolitní opeře v New Yorku, kde působila čtyřicet let.

S profesionální kariérou se rozloučila ve svých 70 letech a zbytek života strávila v rodné Modeně, kde mimo jiné dávala hodiny zpěvu. "Bude tu s námi žít navždycky, tady, kde se narodila, kde se rozhodla žít a kde se věnovala tolika talentovaným mladým lidem," řekl k úmrtí sopranistky starosta Modeny Gian Carlo Muzzarelli.

O životě Freniové a jejím dlouholetém příteli Pavarottim napsala knihu její dcera Micaela Magieraová, kterou měla pěvkyně s klavíristou a dirigentem Leonem Magierou. Jejím druhým manželem byl od roku 1978 proslulý bulharský basista Nikolaj Gjaurov.