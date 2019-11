Dirigenta Hrůšu čeká debut u Vídeňských filharmoniků, zaskočí za Jansonse

Český dirigent Jakub Hrůša zaskočí za indisponovaného Marisse Jansonse a po dobu čtyř večerů bude dirigovat Vídeňské filharmoniky, považované za jeden z nejlepších světových orchestrů. Oznámila to Česká filharmonie, kde osmatřicetiletý brněnský rodák působí jako hlavní hostující dirigent.

Hrůša povede Vídeňské filharmoniky od 29. listopadu do 2. prosince. Čtyři koncerty měl původně dirigovat šestasedmdesátiletý Lotyš Mariss Jansons, ten si však zranil Achillovu šlachu.

"Těší nás, že s Jakubem Hrůšou můžeme představit dirigenta mladší generace, kterého měl orchestr možnost poznat už při premiéře Janáčkovy opery Věc Makropulos ve Wiener Staatsoper," říká jednatel Vídeňských filharmoniků Michael Bladerer v narážce na inscenaci, kterou Vídeňská státní opera uvedla v prosinci 2015.

Hrůša již s Vídeňskými filharmoniky jednal o hostování v některé z příštích sezon, nakonec tak v čele orchestru stane dřív. "Jsem samozřejmě nesmírně rád, že mohu takto rychlým záskokem orchestru s jen částečnou změnou programu pomoci, a Maestru Jansonsovi přeji co nejrychlejší uzdravení," uvádí Hrůša.

Na programu budou Dvořákova předehra Karneval, Bartókovův Koncert pro orchestr a Čajkovského První klavírní koncert b moll s ruským klavíristou Denisem Macujevem.

Jakub Hrůša, který studoval u Jiřího Bělohlávka a šest let vedl českou PKF - Prague Philharmonia, je od roku 2016 šéfdirigentem Bamberských symfoniků v Bavorsku a také působí jako hostující dirigent v londýnském Philharmonia Orchestra. Pozvání do Vídně pro něj završuje řadu prestižních hostování u předních světových orchestrů, s nimiž pracoval v posledních dvou měsících.

Nejprve Hrůša v první polovině listopadu provedl sedm koncertů u Cleveland Orchestra, kde uvedl například slavnou kompozici současníka Johna Adamse nazvanou On the Transmigration of Souls a věnovanou obětem teroristických útoků z 11. září 2001.

Tento týden zase Hrůša na třech koncertech řídí Newyorskou filharmonii. Do konce roku ho čeká ještě deset vystoupení, mimo jiné s pařížským Orchestre philharmonique de Radio France nebo Berlínskými filharmoniky.

Na přelomu roku se Hrůša vrátí k České filharmonii, s níž 31. prosince odpoledne a 1. ledna 2020 večer provede novoroční koncert. V úvodu programu stejně jako ve Vídni zazní Dvořákova předehra Karneval, pak ale budou následovat Sukova symfonická báseň Praga, jedna ze Smetanových posledních kompozic Pražský karneval a Janáčkovo vrcholné dílo Sinfonietta.