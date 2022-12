Verdiho předčila soudobá hudba. Metropolitní opera na ni začne klást důraz

Kvůli výpadku příjmů Metropolitní opera v New Yorku uvede příští sezonu o 10 procent méně představení, více upřednostní soudobou tvorbu a ze svého nadačního fondu, který čítá 306 milionů dolarů, použije až 30 milionů na provoz. Napsal to deník New York Times.

Podle něj opatření ilustrují, jak i světově nejproslulejší kulturní instituce se po dvou letech koronaviru jen obtížně vrací k předpandemickému způsobu fungování. Zatímco před šírením nemoci covid-19 bývala Met průměrně vyprodaná ze 73 procent, dnes je to jen 61 procent. "Výzvy jsou větší než kdy dřív. A jedinou možnou odpovědí je změna," řekl ředitel Peter Gelb serveru Operawire.com. Met ročně hospodaří se zhruba 312 miliony dolarů. Za více než dva roky pandemie, kdy byla stejně jako jiné kulturní instituce v USA uzavřená kvůli hygienickým opatřením, přišla odhadem o 150 milionů dolarů na vstupném. V té době přestala platit zaměstnance, členy orchestru i sboristy. Dnes se potýká s dalšími problémy, například tento měsíc hackerský útok na devět dnů paralyzoval online pokladnu a znemožnil prodej lístků. Související Metr na operu Borise Klepala: Flemingová jako v pohádce. Nezastavili ji ani hackeři Ještě za pandemie pomoc přislíbili soukromí necenáši, ti ale nyní avizované dary oddalují v důsledku propadu burzy. "Když se otřese ekonomika, otřese to i našimi partnery," vysvětluje Peter Gelb, proč mu nezbude než použít peníze z nadačního fondu. Z něj organizace dřív používala zhruba osm procent jeho obnosu ročně, poslední roky se snažila vybírat nanejvýš pět procent. Výhodnější je pro ni z účtů nečerpat a nechat peníze rozprostřené v širokém investičním portfoliu, aby mezitím vydělávaly na trzích. V USA na rozdíl od evropských zemí kulturní instituce nedostávají významnější grantové příspěvky na provoz. Ředitel Gelb doufá, že dary od mecenášů ještě v této sezoně dorazí a Met nakonec utrží tolik, aby mohla co největší část z potřebných 30 milionů opět převést na nadační fond. Pro diváky včetně těch, kteří sledují pravidelné přenosy z Met do českých kin, bude nejviditelnější změnou větší důraz na soudobou operu. Ta podle managementu poprvé po dekádách, kdy obecenstvo projevovalo spíše konzervativní vkus, začíná oslovovat více lidí. Související Metr na operu Borise Klepala: Po Marii Callas hledala Met tu pravou. Konečně ji našla Jak loňská novinka Fire Shut Up in My Bones od Terence Blancharda, tak nedávné The Hours od Kevina Putse byly opakovaně vyprodané a pro velký úspěch zůstanou v repertoáru příští sezonu. Naopak třeba inscenace Verdiho klasiky Don Carlos z 19. století měla v průměru zaplněné hlediště jen ze 40 procent, srovnávají New York Times. Do budoucna chce Met každou sezonu začít novou inscenací moderní či soudobé opery. Příští rok to bude Dead Man Walking od jedenašedesátiletého amerického skladatele Jakea Heggieho, který měl světovou premiéru v roce 2000. Vedle něj Met zařadí dílo jedenasedmdesátiletého Američana Anthonyho Davise o islámském duchovním a bojovníkovi za lidská práva Malcolmovi X, novou inscenaci opery El Niño od pětasedmdesátiletého hosta příštího ročníku Pražského jara Johna Adamse nebo španělsky zpívané Florencia en el Amazonas od dnes již nežijícího mexického komponisty z 20. století Daniela Catána. "Opera by měla odrážet, v jakých časech žijeme. Je naší povinností objednávat nová díla, ve kterých se lidé poznají a která budou reflektovat dobu," dodává Yannick Nézet-Séguin, hudební ředitel Met. Podle Petera Gelba je posun možný také díky tomu, že více světových pěvců než dřív je dnes ochotných účinkovat v inscenacích děl žijících autorů, uzavírají New York Times. Do českých kin inscenace z Met přenáší společnost Aerofilms od sezony 2007/2008, dosud je tu vidělo přes 400 tisíc lidí. V nejbližším programu je 14. ledna Fedora od veristického skladatele Umberta Giordana v hlavní roli s bulharskou sopranistkou Sonjou Jončevovou, 18. března následuje Lohengrin od Richarda Wagnera a například 29. dubna diváci uvidí Šampiona, první operu současníka Terence Blancharda. Ukázka z opery Hodiny Met letos uvedla soudobou operu Hodiny od Kevina Putse. Zpívají Kelli O’Hara, Renée Flemingová a Joyce DiDonatová. | Video: Met