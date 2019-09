Violetta jako influencerka. Paříž přenesla Verdiho operu do moderních kulis

Jihoafrická operní pěvkyně Pretty Yende, jejíž kariéra v posledních letech nabírá na obrátkách, teď podobně strmý vzestup zažívá také jako postava na jevišti pařížské Opery. V nové inscenaci Verdiho klasické opery La traviata ztvárnila hrdinku, která je influencerkou na sociálních sítích. Zničí ji tatáž společnost, která ji učinila slavnou.

Jak popisuje agentura AFP, v nové pařížské verzi Traviaty, kterou Giuseppe Verdi dokončil roku 1853, už hrdinka Violetta není kurtizánou, nýbrž moderní uživatelkou sociálních sítí. Připomíná internetové celebrity jako Paris Hiltonovou nebo Kim Kardashianovou.

Pro svých 147 milionů followerů na Instagramu propaguje vlastní značku parfémů jménem Villain a s milencem Alfredem, kterého zpívá francouzský tenorista Benjamin Bernheim, si neustále píše zprávy přes telefonní aplikaci WhatsApp. Plátno na jevišti přenáší dění z displejů jejich telefonů, kde se to jen hemží smajlíky a selfie.

Violettina sláva se však obrátí v zoufalství a nakonec samotu, když je nucena svou lásku Alfreda opustit. Usměvavé emoji se mění v uplakané emoji.

Čtyřiatřicetiletá sopranistka Pretty Yende, která se narodila v malém jihoafrickém městě Piet Retief nedaleko hranic se Svazijskem, si po premiéře pařížské novinky vysloužila potlesk vestoje. Violettu v inscenaci vyhledávaného australského divadelního, filmového a operního režiséra Simona Stonea zpívá poprvé.

"Každý nám vždycky říká, abychom byli silní a věřili sami v sebe, a pak to končí tak, že i sami trpíme," uvažuje v rozhovoru pro AFP Pretty Yende, která má sama na Instagramu přes 30 tisíc fanoušků.

"Nehodlám mlčet o tom, jak těžké je věnovat se téhle profesi. Začala jsem to sdílet a většina lidí mi děkovala. Psali mi, že říkám to, o čem ostatní většinou mlčí," popisuje sopranistka, která se prý pro maximální otevřenost k posluchačům rozhodla, aby "jednou nemusela soupeřit s tou iluzí, kterou je obraz Pretty Yende na Instagramu".

Pretty Yende a Benjamin Bernheim zpívají duet Violetty a Alfreda Libiamo ne' lieti calici v nové verzi Traviaty. | Video: Opéra national de Paris

Pro operní dráhu se Pretty Yende rozhodla poté, co jako dítě v televizní reklamě na aerolinky zaslechla květinový duet z opery Lakmé od Léa Delibese. Začala zpívat ve sboru, získala stipendium na konzervatoři v Kapském Městě, kde studovala u Virginie Davidsové - první černošky, jež se za apartheidu prosadila v operním světě.

První úspěch Pretty Yende slavila, když v lotyšské Rize zpívala vesnickou dívku Micaelu v Bizetově Carmen. Investovala pak veškeré úspory do několika soutěží a vítězné tažení zakončila roku 2011 na klání Operalia, jež pořádá pěvec Plácido Domingo.

Pretty Yende na něm jako historicky první získala ceny hned ve třech kategoriích. Také díky tomu se později dostala do prestižní akademie pro mladé umělce při milánské La Scale.

"Do té doby jsem byla mladá dívka vyrůstající v Jižní Africe. Teď jsem se musela naučit nový jazyk a jiný styl života. Bylo to drastické," vzpomínala předloni v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Dnes už má za sebou účinkování v newyorské Metropolitní opeře, Bavorské státní opeře v Mnichově nebo Královském operním domě v Londýně. Také v pařížské Opeře už účinkovala dříve, v Rossiniho Lazebníkovi sevillském. Dále ve francouzské metropoli ztvárnila Lucii z Lammermooru v Donizettiho stejnojmenném díle z roku 1835 nebo Teresu v Berliozově Benvenutovi Cellinim.

Na svou první Violettu si počkala až do čtyřiatřiceti let. "Nechtěla jsem to uspěchat. Tu roli mi nabízeli nesčetněkrát. Třeba jedna taková vlna nabídek přišla před pěti lety. Ale tou dobou jsem na Violettu nebyla připravená. Ne že bych ji technicky neuměla zazpívat, to asi ano. Ale měla by na mě příliš velký dopad," vysvětluje pěvkyně, za kterou v nové inscenaci pařížské Opery alternuje jedenatřicetiletá česká sopranistka Zuzana Marková.

Když se dnes Pretty Yende ohlíží za tím, jakou hrály sociální sítě roli při její cestě z malého jihoafrického města na jeviště nejslavnějších operních domů, nevnímá to kriticky. "Opustit Jižní Afriku nebo absolvovat akademii při La Scale bylo těžké. Potřebovala jsem inspiraci. A tak jsem začala sdílet citáty na Facebooku či Instagramu a lidi na ně reagovali," popisuje, jak nasbírala desítky tisíc fanoušků.

V původní verzi Verdiho La traviaty, která měla premiéru v roce 1853, pařížská kurtizána Violetta pořádá večírek ve svém domě. Ten v současné pařížské inscenaci střídá noční klub, kde Violetta pokuřuje a neustále kontroluje zprávy na svém telefonu.

Další scény se odehrávají v prodejně kebabů nazvané Paristanbul nebo v coworkingovém centru. "Byly to jedny z nejinspirativnějších týdnů, které jsem kdy zažila," ohlíží se Pretty Yende za zkouškami a chválí australského režiséra inscenace Stonea.

Ten si na sociálních sítích za to, jak operní klasiku aktualizoval, vysloužil kritiku. Podle agentury AFP ale většina recenzentů jeho novou Traviatu chválí za odvahu - a zejména pak za pěvecký výkon Pretty Yende.

"Režisér se trefil do současnosti. Verdiho mistrovské dílo aktualizoval pro éru Instagramu, WhatsAppu a coworkingových center," konstatoval například server Revopera, který "senzační" zpěv Pretty Yende popisuje jako "čerstvý, brilantní a hbitý".

La traviatu uvádí pařížská Opera v historické budově Opéra Garnier až do 16. října, příští úterý 24. září ji bude streamovat do světových kin.