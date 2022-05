V newyorské Met skončila další ruská sopranistka. Gerzmavová má blízko k Putinovi

Oficiálně instituce změnu nezdůvodnila. Došlo k ní však více než dva měsíce po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Nejslavnější americký operní dům již dříve avizoval, že ukončí spolupráci s umělci podporujícími ruského prezidenta Vladimira Putina, připomíná web Operawire.com.

Dvaapadesátiletá Gerzmavová se roku 2014 postavila za ruskou anexi ukrajinského Krymu. Vystupovala na státních akcích typu vojenských oslav Dne vítězství, osobně blahopřála Putinovi k narozeninám a převzala od něj státní cenu. Vlastní padesátiny slavila v Kremlu, kromě toho zpívala na závěrečném galavečeru olympijských her v ruské Soči nebo na oslavách 300. výročí založení prokuratury v carském Rusku, vypočítává server.

K válce se Gerzmavová na svém Instagramu, kde ji sleduje 164 tisíc lidí, dosud nevyjádřila. Od propuknutí konfliktu ale několikrát účinkovala v petrohradském Mariinském divadle pod taktovkou Valerije Gergijeva, dalšího Putinova stoupence, a tento týden v ruském Krasnogorsku zapěla na galavečeru předznamenávajícím oslavy konce druhé světové války, informovala ruská státní agentura TASS.

V Metropolitní opeře působila od roku 2010, k vidění byla také v přenosech do světových kin včetně Česka. Postupně v New Yorku ztvárnila Stellu a Antonii v Offenbachových Hoffmannových povídkách nebo později švadlenu Mimi v Pucciniho Bohémě.

"Ve stopách Anny Nětrebkové coby nemocné, upřímně zamilované Antonie i kurtizány Stelly jde Hibla Gerzmavová - svým původem maně připomene, že Abcházie se nemusí chlubit jen písničkářem Bulatem Okudžavou," napsal o Hoffmannových povídkách v Met hudební kritik Jiří Černý. "Jako Antonia dojímá, jako Stella je omyl. I kostymérský. Z celovečerního čekání na cynickou krásku zbude nešikovná šlapka," zhodnotil v Hospodářských novinách.

Už roku 2017 v americkém Bostonu a dva roky nato v newyorské Carnegie Hall ale Gerzmavová také čelila protestům ukrajinské diaspory právě kvůli tomu, že podpořila anexi Krymu.

Met již dříve přerušila spolupráci s moskevským Velkým divadlem a ruskou sopranistkou Annou Nětrebkovou. I tu v inscenacích nahradila Ukrajinka Ljudmila Monastyrská.

K nejsledovanější změně došlo v Pucciniho Turandot, kterou s Monastyrskou z Met přenášejí česká kina tuto sobotu 7. května.

"Přestože nadále věříme v přátelství a kulturní výměnu, která roky probíhala mezi umělci a institucemi v Rusku i Spojených státech, není možné v tom pokračovat s těmi, kdo dnes podporují Vladimira Putina, nebo se naopak těší jeho podpoře," uvedl před časem ředitel newyorské opery Peter Gelb. "Není to možné alespoň do té doby, dokud neskončí invaze a vraždění, dokud nebude obnoven pořádek a dokud nedojde k náhradám škod," dodal.

„Pravda je to, co chce car. To, co vytváří hezký obraz Ruska. Není svobodný tisk a jediný svobodný prostředek je v románech, říká Martin C. Putna. | Video: Daniela Písařovicová