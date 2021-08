V Českém Krumlově zazněla skladba Dana Browna, spisovatel četl přes telemost

Jihočeská filharmonie tuto sobotu v Českém Krumlově uvedla českou premiéru skladby inspirované říší zvířat Divoká symfonie (Wild Symphony), kterou složil americký spisovatel Dan Brown. Ten na velkoplošné obrazovce předčítal anglické úryvky.

Sedmapadesátiletý bestsellerista Brown, kterého proslavil román Šifra mistra Leonarda z roku 2003, své první dílo klasické hudby vydal společně s dětskou knihou. Do Českého Krumlova měl přijet osobně, z osobních důvodů ale nakonec nedorazil.

"Proto jsme předtočili videa, ve kterých on sedí ve svém obýváku někde v New Hampshire a čte z té své knihy," vysvětluje pořadatelka Lucie Herberová. Nahrávky byly vytvořené speciálně pro Krumlov. Pro živý přenos se organizátoři nakonec nerozhodli. "Za prvé je tam časový posun, za druhé jsme nechtěli riskovat, že nám vypadne třeba signál," doplňuje pořadatelka.

Anglicky čtené pasáže zazněly také v české verzi, kterou četl Alexander Hemala. Hrála Jihočeská filharmonie vedená svým novým šéfdirigentem Miranem Vaupotićem.

Ilustrovanou knihu Divoká symfonie tvoří hravé básně, v nichž maestro Myšák s taktovkou seznamuje čtenáře se svými zvířecími kamarády, od gepardů a klokanů až po slony a velryby. Každá dvojstrana je věnována jinému zvířeti a zahrnuje "ponaučení do života, které se může stát podnětem k rozhovorům na téma soucitu, trpělivosti, úcty a sebedůvěry, prožívání přítomnosti, života beze spěchu nebo toho, jak důležité je přátelství", uvádí nakladatelství Argo, které knihu vydalo v českém překladu Petra Onufera.

Děti a dospělí si k Brownově knize mohou pouštět autorovy orchestrální skladby věnované jednotlivým zvířatům. Umožňuje to interaktivní aplikace pro chytré telefony: stačí namířit fotoaparát mobilního zařízení na dotyčnou stránku a pomocí rozšířené reality si čtenář najde příslušnou kompozici.

Do pátku bylo na krumlovský koncert prodáno okolo 500 vstupenek. "Jsme za to hrozně rádi, protože kultura tady s námi nějakou dobu nebyla. My sledujeme, co se týká prodeje vstupenek obecně, že zájem lidí o kulturu je," konstatuje pořadatelka.

Večerní koncert odstartoval program takzvané Festivalové zóny v Pivovarské zahradě, která je novinkou letošního 30. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Nabídne večery klasické i populární hudby, filmy, deskové hry nebo cvičení. Vyjma představení Wild Symphony diváci neplatí vstupné.

Pořadatelé kvůli koronavirovým opatřením přesunuli regulérní část festivalu z července a srpna na září. Přehlídku 4. září zahájí operní koncert pěvce Plácida Dominga, který se do Českého Krumlova vrací po 10 letech. Vystoupí s ním pěvkyně Adriana Kučerová a Štěpánka Pučálková.

Včetně festivalové zóny akce nabídne 16 koncertů, připomene i výročí Antonína Dvořáka, Wolfganga Amadea Mozarta nebo Antonia Vivaldiho. Hrát se bude v Pivovarské zahradě, zámecké jízdárně, Maškarním sále, kostele a Prokyšově sále.

Před pandemií na festival každoročně jezdilo okolo 20 tisíc lidí. Loni pořadatelé kvůli první vlně nemoci covid-19 připravili jen zářijovou náhradu s českými umělci.