Už i La Scala má videotéku. Jako první streamuje Barenboimova Mozarta

Slavný operní dům La Scala v italském Miláně se staletou tradicí se dal na streamování. Jeho nově zprovozněná videotéka nabízí operní i baletní inscenace, stejně jako koncerty. Cílem je oslovit diváky z celého světa. Lidé platí jednorázově, nikoliv pravidelně každý měsíc.

Živě bude platforma nazvaná La Scala TV poprvé vysílat tuto sobotu večer, kdy zde jeden z nejznámějších žijících dirigentů Daniel Barenboim uvede tři symfonie Wolfganga Amadea Mozarta. Večer je o to cennější, že osmdesátiletý rodák z argentinského Buenos Aires poslední roky kvůli zdravotní indispozici odříkal angažmá, čerstvě dokonce rezignoval na funkci hudebního ředitele Berlínské státní opery.

Na programu má symfonie číslo 39, 40 a 41, všechny zkomponované v roce 1788. Původně je měl nastudovat Angličan Daniel Harding, ten se však z rodinných důvodů omluvil a Barenboimovi ve čtvrt na osm zazvonil telefon s neobvyklou prosbou - zda by za indisponovaného mladšího kolegu nezaskočil. To bylo minulou neděli. Ve středu už Barenboim přímo v La Scale řídil první ze tří provedení, popisuje agentura AP.

"Strávil jsem tu několik let života. A připadám si, jako by to bylo včera," říká Barenboim, jenž se stal zdejším hostujícím dirigentem v roce 2006, pět let nato povýšil na hudebního ředitele, načež v roce 2015 milánský dům opustil. "Víc než to, že znovu vidím některé známé tváře, mě dojalo, že slyším ten známý zvuk," kvituje.

Přestože podle hudebníků je ve formě, sám říká, že kvůli neurologickým potížím se pohybuje pomaleji než dřív a jen obtížně vstává. Proto také první ze tří milánských večerů tuto středu dirigoval vsedě. Podle agentury AP jej diváci přesto odměnili pětiminutovým potleskem vestoje. "Spousta lidí říká, že jim těžká nemoc změnila život. Já nic takového říci nemohu. Nezměnily se mi priority. Věci, které jsem v hudbě považoval za důležité dřív, jsou pro mě důležité i nadále," shrnuje dirigent.

Přenos sobotního koncertu však bude jen jednou z položek nově zprovozněné videotéky La Scala TV. Ta na rozdíl od služeb nabízejících filmy a seriály jako Netflix nebo HBO Max nevybírá pravidelné měsíčné předplatné.

Uživatelé jednorázově zaplatí od 2,90 eura za zpětné přehrání jednoho koncertu, což je necelých 70 korun, po 11,90 eura za stream operní či baletní inscenace v přímém přenosu a prémiovém formátu UHD 4K. Každý titul má být opatřen minimálně italskými a anglickými titulky.

Letos bude na programu sedm oper, devět koncertů a tři balety, výhledově mají přibýt také dokumenty nahlížející do zákulisí. Jako první La Scala na síti nabídla operu Sicilské nešpory od Giuseppa Verdiho, kterou dirigoval Fabio Lusi.

Platforma vznikla s cílem oslovit publikum po celém světě. "Chceme se dostat do každé domácnosti, i kdybyste nás sledovali z jihoamerické pampy," deklaruje intendant opery Dominique Meyer. Pampa je rozsáhlá jihoamerická nížina zahrnující části Argentiny, Urugaye i Brazílie.

Meyer řekl agentuře AFP, že by rád vzbudil zájem mladších diváků a studentů, stejně jako dlouholetých příznivců opery, kteří si tímto způsobem budou moci připomenout své oblíbené kusy z pohodlí domova. "Spuštění videotéky zároveň předznamenává širší snahu zmodernizovat divadlo před olympiádou," dodává Meyer. Milán bude v roce 2026 hostit zimní olympijské hry.

Spuštění platformy neznamená, že by La Scala přerušila dlouholetou spolupráci s italskou veřejnoprávní televizí Rai. Pouze si teď "budeme moct sami rozhodovat, co vysílat a kdy to vysílat," dodává Dominique Meyer.

Ten už obdobnou službu spustil roku 2013 jako ředitel Vídeňské státní opery. Další instituce udělaly totéž za pandemie koronaviru, kdy kvůli nařízením hygieniků lidé po celém světě nemohli chodit do divadla ani na koncerty.

Dnes už je běžné, že přední světové scény od newyorské Met po Pařížskou operu nabízejí své inscenace online, dodává agentura AFP.

Milánský operní dům La Scala funguje od roku 1778. Patří k nejznámějším italským kulturním institucím, jeho každoroční prosincové zahájení sezony je událostí evropského významu a přitahuje politiky i společenskou elitu.

V poslední době management vzbudil rozruch rozhodnutím zahájit sezonu ruskou operou Boris Godunov od skladatele Modesta Petroviče Musorgského. La Scala to udělala navzdory výhradám ukrajinské diplomacie.

Intendant Meyer argumentoval tím, že přípravy trvaly několik let a inscenace nepropaguje ani Rusko, ani jeho pokračující válku na Ukrajině.

Video: Představení platformy La Scala TV