Slavný dirigent se vrací do Národního divadla. Uvede hudbu ruské emigrace

Dovoz uhlí z Ruska do Číny loni vzrostl o 20 procent na více než 68 milionů tun. Oznámila to dnes čínská celní správa. Moskva se snaží zvyšovat dodávky energetických surovin do Asie, například do Číny a do Indie, aby si kompenzovala propad vývozu do západních zemí. Ty na Rusko uvalily sankce za jeho invazi na Ukrajinu.

V samotném prosinci se dovoz ruského uhlí do Číny zvýšil na 6,89 milionu tun ze 4,08 milionu před rokem. Klesl však ze 7,16 milionu tun v listopadu, a to v důsledku logistických problémů. Ty prohloubilo mrazivé počasí, které zkomplikovalo nakládku i přepravu uhlí, informovala agentura Reuters.

Hlavním dodavatelem uhlí do Číny zůstala v prosinci i v celém loňském roce Indonésie. Dovoz uhlí z této asijské země do Číny se vloni ale snížil téměř o 13 procent zhruba na 171 milionů tun.

V Evropské unii začal v srpnu v plném rozsahu platit zákaz dovozu ruského uhlí, na kterém se členské země dohodly v dubnu v rámci pátého souboru protiruských sankcí. Rusko tradičně patří mezi tři největší vývozce uhlí na světě, i když toto odvětví tvoří jen zlomek ruské ekonomiky.