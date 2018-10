Recenze: Česká filharmonie zahájila sezonu, v Mahlerovi řekla vše podstatné o smrti

Jako stavitel velkých symfonických ploch se na včerejším zahajovacím koncertu své první sezony představil nový šéfdirigent České filharmonie Semjon Byčkov. Mahlerova Druhá pod jeho taktovkou oslňovala komplikovaností.

Opravdu impozantním způsobem Česká filharmonie zahájila svoji první sezonu s novým šéfdirigentem Semjonem Byčkovem. A nešlo zdaleka jen o to, že Symfonie č. 2 Gustava Mahlera zvaná Vzkříšení je celovečerní dílo mimořádných rozměrů, které vyžaduje obrovský provozovací aparát. Mahler by se vedle českých klasik měl stát dalším "domácím" autorem orchestru a Česká filharmonie s Byčkovem hodlá jeho symfonie provést a kompletně nahrát. Orchestr by se tak z celosvětové perspektivy mohl více usadit v jiném než českém repertoáru a udělat další krok mezi nekompromisní, konkurenceschopnou špičku.

Mahlerova Druhá symfonie v české metropoli zněla nedávno - na letošním ročníku Pražského jara ji provedl Budapešťský festivalový orchestr, a dokonce zpívaly stejné sólistky jako při středečním koncertu České filharmonie. Přesto se nedostavil pocit opakované události: pravidelní návštěvníci pražských koncertů si mohli snadno ověřit, že každé provedení je svým způsobem unikát. Česká filharmonie navíc za vynikajícím výkonem špičkového maďarského orchestru v ničem nezaostávala, naopak s Byčkovem projevila dostatek osobitosti.

Posedlost smrtí a věčností je v Mahlerově tvorbě vracející se téma, s nímž se Druhá symfonie vyrovnává mimořádným způsobem. Mahler nikdy nebyl profesionálním skladatelem na plný úvazek, živil se dirigováním a skládal o prázdninách, ve volných chvílích. Druhou symfonii dokončil roku 1894, přičemž práce mu trvala šest let - Mahlera zdržovaly nejen jeho dirigentské povinnosti, ale také pochybnosti o sobě samém i vznikajícím díle.

Symfonie postupuje od smuteční první věty až k závěrečné víře ve věčný život s urputností myslitele, který musí překonat tisíce problémů, než uvěří v možnost spásy. Mahlerovy symfonie už předznamenávají nejednoznačnost a relativizaci hodnot 20. století, pomalu se v nich rozpadá nezbytnost a řád klasických forem. Autor jako by pořád někam odbíhal a v mohutném základním proudu hudby stále hledal uspokojivá vysvětlení pro každou maličkost, která ho zrovna napadla.

I více než sto dvacet let po svém vzniku se jedná o hudbu, která oslňuje komplikovaností, ale také vzbuzuje až pocit megalomanie. V letech, kdy Mahlerovo Vzkříšení vznikalo, o generaci starší Antonín Dvořák napsal mimo jiné svoji Novosvětskou a Violoncelllový koncert. To jsou proti Druhé symfonii díla skromných rozměrů - jako by čtyřiatřicetiletý Mahler chtěl celou dosavadní symfonickou tvorbu strčit do kapsy.

Více než stočlenný orchestr včera zaplnil i rozšířené pódium Rudolfina, emporu obsadil Pražský filharmonický sbor, v jehož středu byly obě zahraniční sólistky. K tomu se ještě v páté větě symfonie přidával malý orchestr z foyer, bicí ze zákulisí a varhany. Pozoruhodná ovšem byla snaha i při tomto obřím obsazení vyretušovat vnější okázalost.

Mezzosopranistka začínala své sólo ve čtvrté větě vsedě, i sbor zezačátku seděl a všichni navíc zpívali zpaměti. Vše se koncentrovalo na hudbu s co nejmenším množstvím přerušujících elementů, které odvádějí pozornost.

Orchestr ale hrál s nádherně šťavnatým zvukem, který také v nejtišších momentech držel sytou barvu. Dynamické vrcholy v Rudolfinu vytvářely pocit neprostupné zvukové stěny, v níž se ale neztrácejí detaily. Dirigent Semjon Byčkov stavěl provedení na vyváženém, ušlechtilém zvuku a jemné práci s dynamikou - ne na prázdných efektech. Když ale došlo na dynamické vrcholy, byly to zvukové erupce.

Osmdesátiminutové dílo neztrácelo tah - člověk se ani nestačil divit, jak rychle může běžet čas. Tempa byla přitom celkově volnější, avšak z provedení už od prvního chmurného vstupu kontrabasů čišela mohutná energie. Smuteční krok první věty vystřídala prozářená a jako na vlně dechu plynoucí věta druhá, kterou tvoří třídobý ländler blízký naší sousedské.

Mahler nikdy nepřestává oscilovat mezi velkou filosofií a lidovými inspiracemi, stejně jako se mu velké symfonické komplexy proplétají s písněmi. Do Druhé symfonie skladatel zařadil dvě - Prasvětlo na text ze sbírky lidové poezie Chlapcův kouzelný roh a Vzkříšení na báseň Friedricha Gottlieba Klopstocka.

Zahajovací koncert 123. sezony Christiane Kargová - soprán

Elisabeth Kulmanová - mezzosoprán

Pražský filharmonický sbor

Lukáš Vasilek - sbormistr

Semjon Byčkov - dirigent

Česká filharmonie

Německá sopranistka Christiane Kargová i rakouská mezzosopranistka Elisabeth Kulmanová je zapívaly výborně a jejich hlasy se z empory nesly srozumitelně i přes obrovský orchestr. Pražský filharmonický sbor stavěl na znělých basech a přispěl k završení velké hudební cesty od smutečního obřadu k věčnému životu.

Semjon Byčkov se v šéfdirigentské roli představil jako stavitel velkých symfonických ploch, pro něhož jsou nadstandardní rozměry díla příležitostí sdělit strhujícím způsobem vše podstatné - tentokrát o smrti a vzkříšení.

Zahajovací koncert 123. sezony České filharmonie se v Rudolfinu opakuje ještě tento čtvrtek, záznam středečního provedení lze nalézt na stránkách České televize.