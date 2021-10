Představuje výrazné klavíristy. Cyklus v Anežském klášteře zahájí Sekera

Běloruská tajná služba KGB zadržela už stovky lidí po úterním incidentu. KGB při zátahu v jednom bytě v Minsku zastřelila třicátníka, který kladl odpor a který zastřelil i jednoho z agentů KGB. Oznámil to prezident Alexandr Lukašenko. Ten vzápětí slíbil odvetu. Nevládní organizace na ochranu lidských práv Vjasna podle agentury AP odhadla počet zatčených na stovku. Hrozit jim může až 12 let za mřížemi.

"Už několik stovek lidí sedí (ve vazební věznici). Všichni vypovídají. Pár exemplářů jste už viděli a bude jich na obrazovkách televizí ještě víc. Ukážeme, kdo je kdo," řekl Lukašenko podle státní agentury Belta. "Jestli si ti darebáci myslí, že je v zahraničí nedostaneme, tak to se pletou. Neodpustíme jim smrt našeho chlapce!" vzkázal šéf státu na adresu opozičních předáků, kteří byli už dříve donuceni k odchodu do exilu v zahraničí.

Prezident ví o kritice v médiích, že příslušníci silových složek neměli při zásahu neprůstřelné vesty, ale agenti podle něj nechtěli vyvolat znepokojení u občanů, kteří špatně reagují na pohled na zásahový tým v plné zbroji. "Co na to říci? Je těžké je za to odsuzovat. Prostě chlapci se nechtěli při obraně lidí zbytečně předvádět," dodal.