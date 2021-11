Pražské jaro zahájí dirigent Barenboim s West-Eastern Divan Orchestra

Státní zástupkyně v úterý u soudu v Brně navrhla zamítnout žádost o podmíněné propuštění bývalého hejtmana za ČSSD Davida Ratha, a to ze tří důvodů. Mimo jiné proto, že nezaplatil celý peněžitý trest. Rath si odpykává sedmiletý trest za korupci, za sebou má polovinu trestu. Rathův advokát Roman Jelínek navrhl podmíněné propuštění z výkonu trestu.

Není zřejmé, zda soud v úterý rozhodne, a pokud ano, zda bude rozhodnutí pravomocné. Pokud pravomocně rozhodne o podmíněném propuštění, Rath by se měl dostat z vězení do několika hodin. Někdejší středočeský hejtman v úterý u soudu řekl, že se poučil a že tři a půl roku vězení byla dostačující zkušenost.

Podle státní zástupkyně u Ratha nenastala sebereflexe v takové míře, aby si uvědomil, co spáchal a jakým způsobem to mělo vliv na nahlížení na politiky. Připomněla, že také nezaplatil peněžitý trest. Podle ní by také bylo podmíněné propuštění Ratha předčasné, protože mu byl trest v související kauze nepravomocně o rok zvýšen.