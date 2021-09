Postavil se fašistům i vojenské juntě. Zemřel skladatel Mikis Theodorakis

Silné přívalové deště postihly ve středu střed a severovýchod Španělska, za tři hodiny někde napršela více než polovina srážek obvyklých v místě za rok. V katalánské obci Alcanar muselo osm desítek lidí strávit noc v hotelu, domy a silnice ničil ohromný proud vody i v provincii Toledo nedaleko Madridu. Varování před vydatnými dešti platí v Katalánsku a dalších regionech také dnes.

Agentura EFE informovala o úmrtí dvou německých turistek, které se se čtyřmi přáteli v noci na baleárském ostrově Mallorca vydaly do moře koupat i přes varování před velkými vlnami. Jedna žena ve věku 23 let zemřela na místě, druhou ve věku 25 let převezli v kritickém stavu do nemocnice, kde asi hodinu před polednem zemřela. Jejich čtyřem kamarádům se podařilo z moře dostat včas.

V části Katalánska a ve Valencii ve středu proud vody a bahna zničil řadu domů a strhával s sebou auta. Stejná situace byla v provincii Toledo, kde na dálnici bahno uvěznilo desítky aut. Některé lidi museli z jejich vozů ve středu vyprošťovat hasiči. Některé silnice jsou stále neprůjezdné.