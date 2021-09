Postavil se fašistům i vojenské juntě. Zemřel skladatel Mikis Theodorakis

Ve věku 96 let tento čtvrtek v Aténách zemřel jeden z nejslavnějších řeckých skladatelů Mikis Theodorakis, známý zejména jako autor soundtracku k filmu Řek Zorba. Informuje o tom agentura AFP.

Theodorakis byl pro mnohé symbolem boje za svobodu a sociální spravedlnost. Postavil se fašistické okupaci a posléze řecké vojenské juntě, za což byl vězněn. Také v 21. století se angažoval, například demonstroval proti úsporným opatřením přijatým vládou kvůli finanční krizi.

Theodorakis měl poslední dobou problémy se srdcem, před dvěma lety mu lékaři voperovali kardiostimulátor. Celosvětově ho nejvíce proslavila hudba k filmu Řek Zorba z roku 1964, kromě toho ale psal symfonie, oratoria, opery i balety.

"Dnes jsme ztratili část řecké duše. Mikis Theodorakis, Mikis učitel, intelektuál, radikál, náš Mikis odešel," uvedla ministryně kultury Lina Mendoniová. Prezidentka Katerina Sakellaropulosová označila Theodorakise za vlastence, který zasvětil život boji za svobodu, spravedlnost a sociální rovnost. Řecký parlament, v němž skladatel zasedal, ve čtvrtek držel minutu ticha.

"Mikis Theodorakis, pilíř hudby i kultury a výrazná postava veřejného života, dnes zemřel. Jeho odkaz žije dál," napsalo na Twitteru britské velvyslanectví v Řecku. "Kanada truchlí s Řeckem nad ztrátou Mikise Theodorakise, jednoho z největších skladatelů a textařů v řeckých dějinách. Jeho hudba, politický aktivismus a přínos řecké kultuře nebudou nikdy zapomenuty," uvedla na Twitteru kanadská ambasáda.

Lítost nad jeho úmrtím vyjadřují také Turkové. Skladatel se zasazoval za lepší vztahy Řecka a Turecka, dvou historických rivalů, a založil sdružení turecko-řeckého přátelství. V roce 2010 ho doma navštívil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Mikis Theodorakis se narodil 29. července 1925 na ostrově Chios. Otec pocházel z Kréty, matka byla maloasijská Řekyně z města Krini v dnešním Turecku.

Již v 17 letech uspořádal svůj první koncert v Tripolisu. Představil na něm vlastní kompozici Kassiani, ze které vyzařovala hrůza i smutek z okupace Řecka italskými a německými vojsky. Psal se rok 1942 a mladý autor se připojil k řeckému odporu. O rok později byl poprvé zatčen a brutálně mučen. Po propuštění odjel do Atén, připojil se k Národně osvobozenecké frontě, známé pod zkratkou EAM, a začal studovat na konzervatoři.

Po konci druhé světové války Řecko zasáhl další konflikt, tentokrát občanská válka. Idealistický skladatel se připojil k levicovým partyzánům, skrýval se v Aténách, nakonec byl ale opět zatčen a brutálně mučen. Poté byl poslán do vyhnanství na ostrov Ikaria, později na Makronisos.

Po propuštění odešel na Krétu a pak do Paříže, kde dokončil studia. Do Řecka se vrátil až v roce 1960 a začal se věnovat zpracování tamních lidových písní. Založil také Aténský malý symfonický orchestr, se kterým koncertoval po celé zemi ve snaze seznámit Řeky s mistrovskými díly evropské symfonické hudby.

Už v době svého francouzského pobytu složil Theodorakis, inspirovaný řeckým folklorem i pravoslavnou liturgií, svá první symfonická díla a filmovou hudbu. Jeho doprovod k tříoscarovému snímku s Anthonym Quinnem v hlavní roli Řek Zorba z roku 1964, zejména proslulé hlavní téma, se stal jedním ze symbolů Řecka.

Theodorakisovo slavné téma k filmu Řek Zorba z roku 1964. | Video: Cobalt Eclectic

Theodorakis později spolupracoval s podobně politicky zaměřeným režisérem Costou-Gavrasem na jeho dramatu Z z roku 1969. Složil také hudbu k hollywoodskému trháku Serpico s Alem Pacinem v titulní roli.

To už opět pobýval v exilu, kam musel z Řecka odejít po nástupu vojenské junty "černých plukovníků" v roce 1967. Skončil tehdy nejprve na pět měsíců ve vězení, později změněném na vyhnanství ve vesnici Zatuna. Nakonec raději odešel do Paříže a do Řecka se mohl vrátit až po pádu vojenského režimu v roce 1974.

Na konci 80. let vyvolala celosvětovou odezvu jeho Balada z Mauthausenu, pokládaná za jedno z nejlepších děl věnovaných holokaustu. V roce 1995 ji osobně uvedl u příležitosti oslav osvobození tohoto nacistického tábora, který se nacházel na území Rakouska a byl prvním nacistickým koncentračním táborem mimo vlastní území Německa.

V 80. letech byl několik let poslancem parlamentu za komunistickou stranu, v letech 1990 až 1992 ministrem bez portfeje v konzervativní vládě premiéra Konstantinose Mitsotakise.

Později se stal ostrým kritikem úderů NATO na Jugoslávii v roce 1999 kvůli kosovské krizi nebo války v Iráku.

V 21. století se zapojil do demonstrací proti úsporným opatřením přijatým řeckou vládou kvůli finanční krizi.

V posledních letech se vyslovoval proti dohodě mezi Řeckem a Makedonií ve sporu o nový název této sousední země, která se nakonec přejmenovala na Severní Makedonii. "Pokud povolíme, dopustíme, aby dveřmi otevřenými dokořán vešla tragická historická lež a usídlila se tu natrvalo," řekl před stovkami tisíc Řeků na demonstraci v únoru 2018.