Poprvé od pandemie. Česká filharmonie je na turné, vyprodala sál v Hamburku

Vyprodaný velký sál Labské filharmonie v Hamburku vestoje dlouze aplaudoval Smetanově Mé vlasti v podání České filharmonie. Tento čtvrtek ji pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova zahrála bez přestávky, stejně jako ve středu v sále Berlínské filharmonie.

Symfonickou báseň, jež každý rok zní na zahajovacím koncertu festivalu Pražské jaro, vloni první český orchestr s Byčkovem natočil ve studiu. Předešlá nahrávka Mé vlasti pod taktovkou jeho předchůdce, dnes již nežijícího Jiřího Bělohlávka, vznikla v roce 2014 a vyšla u příležitosti 100. výročí založení Československa. Na vydání záznamu s Byčkovem orchestr stále čeká.

Česká filharmonie je momentálně na prvním velkém turné od sezony 2019/2020, následující zájezdy musela zrušit kvůli pandemii. Postupně takto přišla o 38 zahraničních vystoupení.

Nynější cestu zahájila minulý týden trojicí večerů ve vídeňském Musikvereinu. Tuto středu následoval koncert v sále Berlínské filharmonie, teď přijdou ještě dvě vystoupení s jiným programem v Labské filharmonii, tedy dominantě přístavního města Hamburku, jejíž střecha připomíná rozbouřenou hladinu Severního moře. Turné bude pokračovat 13. března v Essenu a vyvrcholí příští týden v londýnském Barbicanu.

Podobné zájezdy se však pro české orchestry v poslední době stávají spíše záležitostí prestiže než výdělečnou akcí. Také Česká filharmonie bude muset hledat, jak podobná turné finančně podporovat, protože ani z cest po Evropě nebude mít výraznější výdělek, říká její ředitel David Mareček.

"Zájezdy se obecně přesouvají spíše do roviny reprezentace, stačí, když neproděláme. Celý svět velkých orchestrů k tomu směřuje také. Navíc orchestry z Německa nebo Rakouska dostávají dotace, díky kterým dokážou srazit cenu za svá vystoupení, které nemůžeme konkurovat," srovnává Mareček. "Je to podobná změna jako v případě nahrávek, které dříve byly stěžejním příjmem k platu muzikantů, dnes už to není pravda. A zájezdy směřují do téže roviny," dodává.

Podle ředitele se turné podařilo "zkvalitnit po stránce sálů a množství vystoupení" už za éry Jiřího Bělohlávka, nyní úsilí pokračuje pod vedením Semjona Byčkova.

"Zájezdy se staly něčím, co se dá dobře nabízet. Je málo orchestrů, které by hrály třikrát ve Vídni, třikrát v Hamburku a dvakrát v Londýně, kde je extrémně velké konkurenční prostředí. Teď vyjednáváme s Carnegie Hall v New Yorku nebo Suntory Hall v Tokiu," naznačuje Mareček.

Na tom, že turné probíhá hladce, má podle něj zásluhu zkušený tým pod vedením generálního manažera Roberta Hanče. "Ale je potřeba říct, že by nedokázali nic, kdyby orchestr nehrál tak dobře. To je věc, kterou začal stavět Jiří Bělohlávek, když nás dostal na většinu míst, kde Česká filharmonie dlouho nevystupovala. A je to také zásluha nynějšího šéfdirigenta Semjona Byčkova, díky kterému je Česká filharmonie žádaná," dodává David Mareček.